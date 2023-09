뉴진스, 2023 LoL 월드 챔피언십 주제가 부른다

이미지 확대하기

뉴진스(NewJeans)가 K-팝 그룹 완전체로는 최초로 'LoL 월드 챔피언십'의 주제곡을 부른다.소속사 어도어(ADOR)는 27일 "뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)가 부른 라이엇 게임즈의 '2023 LoL 월드 챔피언십' 주제곡 'GODS'가 오는 10월 4일 오후 2시 공개된다"라고 밝혔다. 'LoL 월드 챔피언십'은 e스포츠 최고 권위를 자랑하는 대회로, 뉴진스는 K-팝 그룹 완전체로는 처음이자 단독으로 이 대회의 주제곡을 가창한다.'GODS'는 라이엇 게임즈 수석 작곡가 세바스티안 나잔드(Sebastien Najand)와 'Legends Never Die', 'RISE', 장편 애니메이션 시리즈 '아케인(ARCANE)' OST 등에 참여한 그룹 마코(Mako)의 알렉스 시버(Alex Seaver)가 함께 작업해 완성한 곡이다. 뮤직비디오는 '중요한 것은 꺾이지 않는 마음'으로 화제를 모은 프로게이머 '데프트' 김혁규의 지난 대회 도전기를 담는다.뉴진스의 '2023 LoL 월드 챔피언십' 주제곡 가창은 더욱 의미가 깊다. 5년 만에 한국에서 열리는 대회이자, 'LoL 월드 챔피언십' 주제곡이 발표되기 시작한 지 10주년을 맞기 때문. 그간 'LoL 월드 챔피언십' 주제곡에는 이매진 드래곤스(Imagine Dragons), 릴 나스 엑스(Lil Nas X) 등 글로벌 정상급 아티스트들이 참여해 왔다. 뉴진스는 데뷔 1년 만에 이처럼 월드클래스 라인업에 합류하면서 다양한 분야로 뻗은 세계적인 위상과 영향력을 재차 입증했다.뉴진스는 "라이엇 게임즈와의 협업은 신선한 경험이었다"라며 "새로운 장르와 사운드를 시도할 수 있어 즐거웠고 이번 컬래버레이션을 통해 뉴진스와 LoL 특유의 색채가 담긴 곡을 선보이게 돼 기쁘다"라고 소감을 전했다.뉴진스가 부른 '2023 LoL 월드 챔피언십' 주제곡 'GODS' 티저 영상은 LoL 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있으며, 뮤직비디오와 음원은 10월 4일 오후 2시 LoL 공식 유튜브 채널과 국내외 주요 음원사이트를 통해 공개된다.한편, 뉴진스는 미니 2집 'Get Up'으로 데뷔 1년 만에 미국 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200' 1위에 오르고, K-팝 걸그룹 최초로 이 앨범의 타이틀곡 3곡('Super Shy', 'ETA', 'Cool With You')을 메인 송차트 '핫 100'에 진입시켰다. 이 중 'Super Shy'로 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이 글로벌·미국 '위클리 톱 송'에서 최상위권인 9위·12위를 찍는 등 글로벌 인기 돌풍을 일으켰다. 또한 이들은 미국 '롤라팔루자', 일본 '서머소닉' 등 대형 음악 페스티벌 무대에 올라 폭발적인 반응을 얻으며 전 세계적으로 확장된 '뉴진스 신드롬'을 확인시켰다.사진 출처=어도어(ADOR), 라이엇 게임즈(SBS연예뉴스 강경윤 기자)