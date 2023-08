방탄소년단 뷔, 솔로 앨범 발매 앞두고 이전 자작곡 정식 발매

이미지 확대하기

솔로 출격을 앞둔 방탄소년단 뷔가 기존 자작곡들로 글로벌 차트를 휩쓸었다.뷔는 지난 28일 오후 1시(이하 한국 시간) 자작곡 'Winter Bear', 'Snow Flower (feat. Peakboy)', '풍경(Scenery)' 등 3곡을 정식 발매했다.이는 과거 글로벌 음악 플랫폼 사운드클라우드를 통해 무료로 공개했던 노래들이다. 그럼에도 전 세계 팬들의 호응과 큰 관심이 쏟아지며 뷔의 글로벌 영향력을 새삼 확인하게 만들었다.2019년 발표했던 'Winter Bear'가 29일 오전 9시 기준 일본, 프랑스, 핀란드 등 전 세계 45개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위를 차지했다. 뷔가 지난 2020년 크리스마스를 맞아 발표한 'Snow Flower'도 스웨덴, 그리스, 터키 등 전 세계 37개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트에서 1위를 찍었다. 2019년 공개한 자작곡 '풍경' 또한 싱가포르, 베트남 등 전 세계 21개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 정상에 올랐다.뿐만 아니라 '월드와이드 아이튠즈 송 차트'에서는 'Winter Bear'가 1위, 'Snow Flower'가 2위, '풍경'이 3위에 올라 줄세우기를 기록했다. 이처럼 뷔가 몇 년 전 공개한 노래들이 글로벌 차트 1위를 차지하면서 오는 9월 발매될 그의 첫 솔로 앨범에 대한 기대도 커지고 있다.한편, 뷔는 오는 9월 8일 오후 1시 첫 솔로 앨범 'Layover'를 전 세계 동시 발매한다. 타이틀곡 'Slow Dancing'을 포함해 'Rainy Days', 'Blue', 'Love Me Again', 'For Us', 그리고 보너스 트랙까지 총 6개의 곡이 수록된 신보 'Layover'에서는 방탄소년단에서의 모습과는 또 다른 솔로 아티스트 뷔의 새로운 면모를 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)