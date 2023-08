처음 본 옆자리 손님들에 칼부림한 50대…1명 사망 · 3명 부상

술에 취한 50대가 식당에서 옆자리 손님들에게 흉기를 휘둘러 1명이 숨지고 3명이 다쳤습니다.



어젯(27일)밤 11시 20분쯤 영천시 금호읍 한 주점에서 55살 A 씨가 옆 테이블에 앉은 손님 64살 B 씨 등 남녀 3명과 자신의 일행 53살 C 씨에게 흉기를 휘둘렀습니다.



손님 B 씨는 흉기에 가슴이 찔려 인근 대학 병원으로 이송됐지만 숨졌고, B 씨와 합석했던 50대 남녀 2명, 그리고 A 씨의 지인 C 씨 등 3명도 어깨 등이 흉기에 찔려 병원 치료를 받았습니다.



경찰은 신고를 받고 출동한 지 10분 만에 현장에서 A 씨를 살인 등의 혐의를 적용해 현행범으로 체포했습니다.



A 씨는 술을 마시던 도중 범행을 위해 집에 가서 흉기를 가져온 것으로 확인됐습니다.



옆 테이블 손님들은 A 씨와는 일면식이 없으며, A씨의 일행이던 C 씨와 알고 지낸 사이로 조사됐습니다.



붙잡힌 A 씨는 자신의 일행인 C 씨가 옆 테이블 손님들과 합석하자 기분이 나빴다고 경찰에 진술한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨에 대한 추가 조사를 한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=경북경찰청 제공, 연합뉴스)