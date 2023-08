다이나믹 듀오, 정규 10집 두 번째 싱글 발매 확정…피식대학 내레이션 참여

이미지 확대하기

다이나믹 듀오가 정규 10집의 두 번째 장을 선보인다.다이나믹 듀오(개코, 최자)는 오는 28일 정규 10집의 두 번째 디지털 싱글 '2 Kids On The Block - Part.2'(투 키즈 온 더 블럭 파트 투)를 발매한다.지난 6월 '2 Kids On The Block - Part.1'을 발매하며 정규 10집의 신호탄을 쏘아올린 다이나믹 듀오가 2개월 만에 Part.2 싱글을 준비했다. Part.1에는 타이틀곡 '19'를 비롯해 '하루종일', '피리부는 사나이 (Feat. dj friz)'와 'Intro (Narration by 이병헌)'까지 총 4곡이 수록돼 힙합 팬들의 좋은 반응을 얻은 바 있다.이번 Part.2 싱글에도 완성도 높은 신곡들이 담긴다. 다이나믹 듀오는 지난 22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무장해제'에 출연해 직접 신곡에 대한 스포일러를 전하기도 했다. 이에 따르면 인기 유튜브 크리에이터 피식대학 크루들이 Part.2 신곡에 내레이션으로 참여했다. Part.1 이병헌에 이어 Part.2에서는 피식대학의 내레이션이 색다른 감성을 전달할 것으로 보인다.특히 다이나믹 듀오와 피식대학 크루들은 앞서 공개된 콘텐츠 '피식쇼', '최자로드8' 등에서 좋은 케미스트리를 발휘한 바 있어 이번 '2 Kids On The Block - Part.2'에서의 만남도 기대를 모으고 있다.다이나믹 듀오는 국내 힙합 씬을 대표하는 대체 불가한 아티스트이자, 음악에 대한 마음만큼은 변함없는 그때 그 시절 '2 Kids'로서 정규 10집을 진정성 있게 완성해나가고 있다. 무엇보다 변함없이 트렌디한 다이나믹 듀오의 음악 스타일이 또 한 번 현시대 리스너들의 마음을 사로잡을 전망이다.정규 10집 여정과 더불어 다이나믹 듀오는 최근 2014년작 'AEAO'로 글로벌 모바일 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok)과 전 세계 주요 음악 차트를 역주행 중이다. 이에 힘입어 다이나믹 듀오가 직접 음악 방송에 출연하고, 22일에는 'AEAO'의 스피드업(Sped Up), 슬로우(Slowed) 버전 음원이 추가 발매되는 등 화제성을 이어가고 있다.한편, 다이나믹 듀오의 정규 10집 Part.2 싱글 '2 Kids On The Block - Part.2'는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.사진 = 아메바컬쳐, 메타코미디 제공(SBS연예뉴스 강경윤 기자)