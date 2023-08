"덜어냄의 미학"…뷔, 솔로 앨범 'Layover' 콘셉트 포토 35장 추가 공개

이미지 확대하기

방탄소년단 뷔가 '덜어냄의 미학'을 실현한 첫 솔로 앨범 'Layover'의 콘셉트 포토를 추가로 공개했다.뷔는 16일 0시(이하 한국시간) 방탄소년단 공식 SNS에 'Layover'의 콘셉트 포토를 올렸다. 앞서 지난 11일 첫 번째 콘셉트 포토 23장을 공개했던 뷔는 이번에는 무려 35장의 사진을 방출, 전 세계 팬들의 눈길을 사로잡았다.이번 사진들 역시 첫 콘셉트 포토와 마찬가지로 평범한 일상 속 뷔를 담았다.뷔는 꾸밈없이 '있는 그대로의 모습'으로 카메라를 마주했고, 사진에는 그의 환한 미소와 장난기 어린 표정, 생각에 잠긴 듯한 오묘한 눈빛 등 다양한 장면이 포착됐다. 컬러 사진에서는 여름 기운이 물씬 풍기고, 흑백 사진은 향수를 자극한다. 뷔는 각각의 사진에서 다른 포즈와 표정, 눈빛으로 보는 즐거움을 높였다.뷔는 첫 솔로 앨범 발매를 앞두고 두 차례에 걸쳐 60장에 육박하는 콘셉트 포토를 공개하며 신보를 향한 전 세계 팬들의 기대에 불을 지폈다.한편, 뷔는 지난 10일 솔로 앨범 'Layover'의 수록곡 'Love Me Again' 뮤직비디오를 시작으로, 11일 이 곡의 음원과 또 다른 수록곡 'Rainy Days'의 음원 및 뮤직비디오를 연달아 공개했다. 선공개된 'Love Me Again'과 'Rainy Days'는 스포티파이, 오리콘, 아이튠즈 등 각종 음악차트에서 최상위권을 차지했다. 'Layover'는 내달 8일 정식 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)