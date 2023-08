세븐틴 'FML', 日 골드 디스크 '밀리언' 인증 획득…2작품 연속 '밀리언' 인증

이미지 확대하기

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 일본 내 독보적인 인기를 다시 한번 증명했다.10일 일본 레코드협회에 따르면, 세븐틴이 지난 4월 24일 발매한 미니 10집 'FML'이 2023년 7월 기준 누적 출하량 100만 장을 넘겨 골드 디스크 '밀리언' 인증을 받았다.이로써 세븐틴은 올해 일본 골드 디스크에서 두 작품 연속 '밀리언' 인증을 받은 최초의 아티스트가 됐다. 이들은 지난 1월 일본 첫 번째 EP 'DREAM'으로 '밀리언' 인증을 획득한 바 있다.일본 레코드협회에서 같은 해 두 작품이나 '밀리언' 인증을 받은 해외 아티스트는 세븐틴에 앞서 머라이어 캐리뿐이었다. 세븐틴의 위상과 높은 현지 인기를 알 수 있다.한편, 세븐틴은 오는 23일 첫 일본 베스트 앨범 'ALWAYS YOURS'를 발매한다. 'ALWAYS YOURS'에는 신곡 'Ima -Even if the world ends tomorrow-(今 -明日 世界が終わっても-)', 'Sara Sara'를 포함해 총 27곡이 수록된다.세븐틴은 2023년 최대 규모의 일본 돔 투어인 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN'을 펼친다. 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN'은 9월 6~7일 도쿄 돔, 11월 23~24일 베루나 돔(사이타마), 11월 30일과 12월 2~3일 반테린 돔 나고야, 12월 7일과 9~10일 교세라 돔 오사카, 12월 16~17일 후쿠오카 페이페이 돔 등 일본 5개 도시에서 열린다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)