마마무+ 신보 'TWO RABBITS', 전 세계 12개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위

마마무+(마마무 플러스)가 컴백과 동시에 전 세계 차트를 뜨겁게 달구고 있다.마마무+(솔라, 문별)는 지난 3일 미니 1집 'TWO RABBITS'를 발매한 가운데, 이 앨범은 발매 직후 홍콩, 싱가포르, 필리핀, 대만, 브라질 등 총 12개 국가 및 지역에서 1위를 차지했다. 신보는 또한 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위, 유러피언 아이튠즈 앨범 차트 8위에도 오르며 마마무+의 글로벌 영향력을 입증했다.타이틀곡 '댕댕 (dangdang)'을 향한 반응도 뜨겁다. 이 곡은 8개 국가 및 지역에서 1위를 기록한 가운데, 수록곡 'I LIKE THIS', '별이 빛나는 바다 (Starry Sea)' 역시 차트 상위권에 진입하며 '믿듣맘플' 저력을 과시했다.'TWO RABBITS'는 대중성과 팬들의 니즈 '두 마리 토끼'를 잡겠다는 멤버들의 포부가 담긴 앨범으로, 솔라와 문별이 제작 전반에 참여해 마마무+만의 색깔을 극대화했다. 타이틀곡 '댕댕 (dangdang)'은 청량한 무드 속에 멤버들의 시원한 보컬과 위트 넘치는 가사가 어우러진 맘플 표 서머송으로 등극했다.마마무+의 음악을 들은 팬들은 "중독성 장난 아니다", "4.5세대 신인 아이돌 마마무+가 K팝을 찢었다", "정말 사랑스럽고 귀엽다. 시너지 제대로", "노래를 듣다 보니 천국에 와 있는 느낌", "수록곡들도 다 타이틀 감인 듯", "올여름은 이거다. 청량 그 자체" 등 호평을 쏟아냈다.한편, 마마무+는 오늘(4일) 오후 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 '댕댕 (dangdang)' 컴백 무대를 이어간다.[사진제공=알비더블유(RBW)](SBS연예뉴스 김지혜 기자)