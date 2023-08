'괴물 신인' 뉴진스, 결국 일냈다…美 '빌보드200' 1위+'핫100' 3곡 동시 진입

그룹 뉴진스(NewJeans)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위에 오르며, 데뷔 1년 만에 한국 대중음악사 한 페이지를 장식했다.



2일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(8월 5일 자)에 따르면 뉴진스의 미니 2집 'Get Up'이 '빌보드 200' 정상에 올랐다. 이 앨범 트리플 타이틀곡인 'Super Shy', 'ETA', 'Cool With You'는 빌보드 '핫 100'서 각각 48위, 81위, 93위에 랭크되며 3곡이 100위 안에 동시 진입했다.



빌보드는 "뉴진스의 미니 2집 'Get Up'은 미국에서 12만 6500장(7월 21일~27일 집계) 상당 판매량을 기록했다"며 "지난 15년 동안 '빌보드 200' 차트서 1위를 차지한 걸그룹은 블랙핑크와 뉴진스 두 팀 뿐이다"라고 전했다.



또한 빌보드는 '핫 100' 차트서 48위로 또 한 번 정점을 찍은 뉴진스의 'Super Shy' 외 두 곡이 새롭게 진입했음을 주목했다. '핫 100'에 3곡을 한꺼번에 올려놓은 K-팝 걸그룹은 뉴진스가 처음이기 때문이다. K-팝 남녀 아티스트를 통틀어 놓고 보면 이같은 성과는 그간 방탄소년단이 유일했다.



'빌보드 200'은 전통적인 피지컬 앨범 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 앨범 판매로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 더해 순위를 매긴다. 충성도 높은 팬덤 규모를 엿볼 수 있는 차트다.



송 차트인 '핫 100'은 피지컬 싱글 및 디지털 음원 판매량뿐 아니라 스트리밍 수치, 라디오 에어플레이 점수, 유튜브 조회수 등을 총망라해 집계한다. 이른바 '풀뿌리 차트'로 불릴 만큼 미국 현지 음악 팬들 사이 인기 실체가 없으면 진입조차 어렵다.



뉴진스는 빌보드의 이 두 메인 차트에 자신들의 이름을 각인했다. 기존의 K-팝 스타들이 보인 인기 양상과 달랐다. 이들은 빌보드 '핫 100'서 먼저 두각을 나타냈다. 뉴진스는 지난 1월 발표한 싱글 앨범 수록곡 'Ditto'와 'OMG' 2곡을 '핫 100'에 이미 올려놓았다. 당시 뉴진스는 데뷔 6개월 차였다.



즉, 뉴진스의 이번 '빌보드 200' 1위는 '대중적 인기를 바탕으로 한 글로벌 팬덤의 확장'이라고 볼 수 있다. '원 히트 원더(One Hit Wonder)'가 아닌 뉴진스의 지속 가능한 미래를 확인했다는 측면에서 그 의미가 크다.



실제 음반에 담긴 곡 수가 많으면 스트리밍 횟수나 다운로드 수치를 판매량으로 환산할 때 유리한데, 뉴진스의 미니 2집은 단 6개 트랙으로 '빌보드 200' 1위를 만들어냈다. 역대 '빌보드 200' 1위 앨범 중 손에 꼽히는 적은 곡 수이자 이 가운데 절반인 3곡을 '핫 100'에 동시에 올려놓은 것이다.



한편 뉴진스는 3일 오후 5시(한국시간 4일 오전 7시) 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고' 무대에 선다. 이 무대에 오르는 K-팝 걸그룹은 뉴진스가 최초다. 이번 무대는 위버스 라이브와 유튜브 채널(미국 외), Hulu(미국) 등을 통해 전 세계에 생중계된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)