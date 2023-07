정국 "솔로 활동으로 각자 성장 중…BTS 완전체 모이면 시너지 남다를 것"

이미지 확대하기

방탄소년단(BTS) 정국이 완벽한 라이브로 영국 BBC 라디오 1 '라이브 라운지'를 물들였다.정국은 20일(현지 시간) 진행된 영국 BBC 라디오 1 '라이브 라운지'에 출연했다. 지난 2021년 방탄소년단으로 이 프로그램에 출연했던 정국은 약 2년 만에 솔로 아티스트로 나와 첫 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'과 커버곡 무대를 공개했다."글로벌 팝스타"라는 진행자의 소개로 등장한 정국은 다시 출연하게 된 데 대해 "매우 기쁘다"라고 인사한 뒤 라이브로 'Seven'과 영국 록밴드 오아시스의 'Let There Be Love' 커버 무대를 선보였다.정국은 진행자와의 인터뷰에서는 솔로곡 'Seven'에 대해 "좋은 음악으로 팬분들을 만나기만을 기다렸는데 마침내 이렇게 왔다"라고 감격스런 마음을 숨기지 않았으며 영국에서의 추억을 묻는 질문에 "방탄소년단 웸블리 콘서트가 마지막이었다. 그때의 기억도 좋지만 지금이 새로운 '최고의 순간'"이라고 재치 있게 답해 호응을 얻었다.마지막으로 팬들을 향해 감사와 사랑을 전한 정국은 방탄소년단의 근황을 묻는 진행자에게 "솔로 활동을 통해 멤버 각자가 개성과 색깔을 살리며 계속 성장 중인데, 이를 토대로 다음에 (완전체로) 모였을 때 방탄소년단의 모습은 대단하고, 시너지가 남다를 것이다. 하루 빨리 (이를) 보고 싶다"라고 말했다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)