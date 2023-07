방탄소년단 'Take Two' 美 빌보드 글로벌 차트 4주 연속 차트인

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 여러 차트에서 좋은 성적을 이어 가고 있다.11일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 15일 자)에 따르면 방탄소년단이 지난달 데뷔 10주년을 기념해 발표한 디지털 싱글 'Take Two'가 '글로벌(미국 제외)' 43위, '글로벌 200' 71위로 두 차트에 나란히 4주 연속 차트인했다.'Take Two'는 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서는 11위에 자리했다.정국은 예전에 무료음원 형태로 공개했다가 최근 정식 발표한 싱글들로 미국 빌보드 차트에 진입했다. 'Still With You'는 '월드 디지털 송 세일즈' 1위를 비롯해 '디지털 송 세일즈' 6위, '글로벌(미국 제외)' 33위, '글로벌 200' 62위에 올랐고, 'My You'는 '월드 디지털 송 세일즈' 2위, '디지털 송 세일즈' 10위, '글로벌(미국 제외)' 78위, '글로벌 200' 158위에 랭크됐다.지민의 첫 솔로 앨범 'FACE'는 '월드 앨범' 11위, '톱 커런트 앨범' 47위, '톱 앨범 세일즈' 82위에 올랐고, 이 앨범의 타이틀곡 'Like Crazy'는 '월드 디지털 송 세일즈' 7위, '글로벌(미국 제외)' 24위, '글로벌 200' 40위에 포진했다.슈가의 솔로 앨범 'D-DAY'는 '월드 앨범' 14위, '톱 커런트 앨범' 38위, '톱 앨범 세일즈' 60위로 꾸준히 사랑받고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)