NCT DREAM, 정규 3집 수록곡 'Like We Just Met' 전원 작사 참여

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 정규 3집 수록곡 'Like We Just Met'(라이크 위 저스트 멧)으로 진솔한 사랑을 전한다.이번 앨범에 수록된 신곡 'Like We Just Met'은 R&B 발라드 장르의 곡으로, 어쿠스틱 기타 기반의 미니멀한 악기 구성이 감성적인 보컬을 더욱 돋보이게 한다.특히, 일곱 멤버가 함께 작사한 가사에는 수많은 시간을 함께했음에도 항상 처음 만난 것처럼 사랑에 빠지곤 하는 우리의 관계에 대해 이야기하고, 영원을 약속하고 싶은 마음을 진솔하게 표현했다.또한 오늘(10일) 0시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 '7 DREAM Production : Stranger Seven'(7 드림 프로덕션 : 스트레인저 세븐) 트레일러 영상이 공개됐으며, 에너지 드링크와 MBTI를 소재로 한 재치 있는 스토리와 완성도 높은 영상미로 화제를 모았다.더불어 정규 3집 'ISTJ'(아이에스티제이) 프로모션 스케줄을 확인할 수 있는 웹사이트(lucky7vendingmachine.com)도 리뉴얼, 앨범 발매일인 17일까지의 콘텐츠 공개 일정이 새롭게 업데이트되어, 컴백을 기다리는 팬들의 기대감을 더욱 높이고 있다.한편, NCT DREAM 정규 3집 'ISTJ'는 7월 17일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)