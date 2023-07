경남 거제시에서 생후 5일 된 영아를 살해해 암매장한 사실혼 부부가 구속됐습니다.



경남경찰청은 아들을 목 졸라 살해한 혐의(살인 등)로 친부 A(20대) 씨와 친모 B(30대) 씨를 구속했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.



이들은 지난해 9월 9일 거제시 주거지에서 생후 5일 된 아들 C 군을 목 졸라 숨지게 한 혐의를 받습니다.



당초 이들은 자고 일어났더니 C 군이 죽어 있어 시신을 인근 야산에 묻었다고 진술했습니다.



그러나 이들은 경찰 추가 수사 과정에서 아들을 살해했다고 자백한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 A 씨가 당초 숨진 C 군을 인근 야산에 묻었다고 진술함에 따라 이틀 동안 A 씨가 말한 유기 장소 일대에서 수색을 해왔지만, C 군의 시신을 찾지 못했습니다.



경찰은 추가 조사에서 A 씨가 살해 자백과 함께 C 군을 인근 하천에 버렸다고 말을 바꿈에 따라 해당 하천 주변에 대해 수색하고 있습니다.