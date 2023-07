방탄소년단 정국, 솔로 'Seven' 프로모션 일정 공개…다채로운 콘텐츠 대방출

이미지 확대하기

방탄소년단 정국의 솔로 싱글 'Seven'의 프로모션 일정이 공개됐다.정국은 2일 빅히트 뮤직 공식 SNS에 'Seven'의 프로모션 일정이 담긴 이미지를 올렸다. 프로모션 일정에 따르면, 무료 음원 형태로 발표된 바 있는 정국의 솔로곡 'Still With You'와 'My You'가 오는 3일 음원 플랫폼을 통해 공개된다.정국은 이어 7일 'Seven'의 콘셉트 포토와 쇼트 필름을 공개하고, 8일에는 BTS(Behind-The -Scenes) 필름이, 11일에는 레코딩 필름 프리뷰 영상이 차례로 베일을 벗는다.정국은 오는 14일 오후 1시(한국시간 기준) 'Seven'의 음원과 뮤직비디오를 발표하면서 본격적으로 첫 공식 솔로 활동에 나선다. 이후 16일에는 'Seven'의 오피셜 퍼포먼스 비디오, 26일에는 레코딩 필름 등 다채로운 콘텐츠가 연이어 공개될 예정이다.한편, 정국의 솔로 싱글 'Seven'은 경쾌한 멜로디에 여름 기운이 물씬 풍기는 '서머송'이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)