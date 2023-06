지민이 부른 '분노의 질주' OST, 미국 빌보드 '핫 100' 재진입

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단 지민이 OST로 미국 빌보드 '핫100'에 재진입 했다.27일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월 1일 자)에 따르면, 지민이 참여한 영화 '분노의 질주: 라이드 오어 다이' OST 'Angel Pt. 1 (Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)'이 메인 싱글차트 '핫 100'에 96위로 재진입했다.'Angel Pt. 1 (Feat. Jimin of BTS, JVKE & Muni Long / FAST X Soundtrack)'은 '랩 디지털 송 세일즈'와 'R&B/힙합 디지털 송 세일즈'에서 2위에 자리했고, '디지털 송 세일즈'에서는 5위로 재진입했다. 글로벌(미국 제외)'와 '글로벌200'에서는 각각 14위와 21위로 5주 연속 차트인했고, '핫 R&B/힙합 송'에서는 38위에 올랐다.방탄소년단이 지난 9일 발표한 데뷔 10주년 기념 디지털 싱글 'Take Two'는 '월드 디지털 송 세일즈' 3위, ' 글로벌(미국 제외)' 15위, '글로벌200' 27위, '디지털 송 세일즈' 47위에 올랐다.한편, 방탄소년단은 개인 활동으로도 빌보드에서 다수 차트인했다. 슈가의 솔로 앨범 'D-DAY'가 '월드 앨범' 12위, '톱 커런트 앨범' 31위, '톱 세일즈 앨범' 46위에 랭크됐고, 지민의 솔로 앨범 'FACE'는 '월드 앨범' 10위, '톱 커런트 앨범' 42위, '톱 앨범 세일즈 70위에 자리했다. 'FACE'의 타이틀 곡 'Like Crazy'는 '월드 디지털 송 세일즈' 14위에 재진입했으며, 글로벌(미국 제외)'에서는 28위, '글로벌 200'에서는 40위로 두 차트 나란히 13주 연속 차트인했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)