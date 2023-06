'빌라 전세사기' 공범 분양대행업체 대표 등 징역 4∼5년

'빌라 전세사기' 일당과 공모해 전세 보증금 약 54억 원을 편취한 분양대행업자들에게 실형이 선고됐습니다.



오늘(27일) 법조계에 따르면 최근 수원지법 안산지원 형사2단독 장두봉 부장판사는 사기 등 혐의로 기소된 분양대행업체 대표 A 씨와 같은 업체 실장 B 씨에게 각 징역 5년 및 징역 4년을 선고했습니다.



장 부장판사는 "이 사건 범행은 서민층과 사회초년생들인 피해자들의 삶의 밑천을 대상으로 한 범행으로서 피해자들 삶의 기반을 뿌리째 흔드는 매우 중대한 범행"이라며 "그런데도 피해 회복이 이루어지지 않아 피해자들이 피고인들의 엄벌을 탄원하고 있다"고 판결 이유를 설명했습니다.



A 씨 등은 2020년 6월 29일부터 2021년 2월 5일까지 경기도 구리시 소재 150여 세대 규모의 신축 오피스텔 분양 대행을 맡으면서 임대차계약 종료 시 보증금을 반환할 의사나 능력이 없는 무자본 갭투자자인 C 씨 등 일당과 공모해 피해자 24명으로부터 임대차 보증금 54억 4천180만 원을 편취한 혐의로 기소됐습니다.



A 씨 측은 "C 씨 등은 부동산 관련 세금이 증가하고 경기가 급격히 악화해 임대차 보증금을 반환하지 못했을 뿐"이라며 "설령 C 씨 등이 보증금을 반환할 의사나 능력이 없었다고 하더라도 피고인들이 그런 사정을 알 수는 없었다"며 혐의를 부인했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았습니다.



재판부는 "피고인들은 C 씨 등에게 취득세를 지원하고 리베이트를 지급했기 때문에 이들이 무작위로 대량의 오피스텔 등을 매입해 오고 있다는 사실을 알 수 있었다"고 판단했습니다.



나아가 "피고인들은 이 사건 오피스텔 건축주로부터 분양뿐만 아니라 전월세 계약 체결도 위임받아 임차인이 구해지면 C 씨 등에게 연락해 분양 및 임대차 계약을 체결하도록 하고, 보증금이 지급되면 건축주로부터 수수료를 받아 그 수수료 중 일부를 C 씨 등에게 취득세·리베이트 등으로 지급하는 등 C 씨 등이 무자본 갭투자를 하도록 했다"고 봤습니다.



C 씨 일당 3명이 이 같은 수법으로 소유한 오피스텔 등은 각 1천245채, 909채, 296채 등 총 2천450채에 달했습니다.



C 씨 등은 이 사건과 관련해 지난 4월 1심에서 징역 5∼8년을 선고받고 항소심을 진행 중입니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)