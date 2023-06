트와이스 지효, 솔로 데뷔곡명은 'Killin' Me Good'…8월 18일 정식 발매

이미지 확대하기

트와이스 지효가 솔로 데뷔곡 'Killin' Me Good'(킬링 미 굿)을 발표하고 솔로 아티스트로서 팬들과 만난다.지효는 8월 18일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 첫 미니 앨범 'ZONE'(존)을 발매하고 나연에 이어 트와이스에서 두 번째로 솔로 데뷔를 맞이한다.JYP엔터테인먼트는 26일 0시 공식 SNS 채널에 발매 어나운스 영상을 깜짝 오픈해 글로벌 원스(팬덤명:ONCE)의 이목을 모았다. 지효의 얼굴 일부를 가린 모자이크 화면 속에는 휘날리는 촛불, 반짝이는 하트 불빛, 깨져버린 유리, 휘몰아치는 파도 등 다채로운 장면이 가득했고, 매혹적 눈빛 위 자리한 문장 "You're making me feel"로 솔로곡 'Killin' Me Good'이 품은 비밀스러운 메시지에 대한 호기심을 높였다.앞서 공개한 포스터 내 베일에 감춰져 있던 'ZONE'과 'Killin' Me Good'은 각각 지효의 솔로 데뷔 앨범명과 타이틀명으로 밝혀졌다. 트와이스 새 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 서울 공연에서 자작곡 'Nightmare'(나이트메어)를 열창하며 솔로 아티스트 역량을 선보였던 지효가 오는 8월 자신의 이름을 내 건 음반에서 본격적으로 매력을 펼친다.트와이스는 전 세계 22개 도시 38회 규모 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'로 국내외 팬들과 직접 만나 소중한 추억을 쌓고 있다. 여성 그룹 사상 최초 소파이 스타디움 입성 및 매진 기록과 함께 총 5만 명의 관객을 동원한 미국 로스앤젤레스 공연을 성료했고, 오는 9월 23일 태국 방콕, 30일 필리핀 불라칸에서 열리는 단독 공연 역시 매진을 달성했다. 특히 약 4만 석에 달하는 필리핀 아레나 공연 티켓은 오픈과 동시에 초고속 솔드아웃을 기록, 10월 1일 공연을 긴급 추가했고 이 또한 빠른 속도로 완판을 이뤄 필리핀에서 총 8만여 팬과 만나게 됐다.한편 '글로벌 정상 걸그룹'의 명성을 빛내고 있는 트와이스 리더 지효의 첫 솔로 앨범 'ZONE'과 타이틀곡 'Killin' Me Good'은 8월 18일 오후 1시 전 세계 동시 발매된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)