[Pick] 대용량 쿠키 '수제 쿠키'로 둔갑…발뺌하다 딱 걸렸다

마트 등에서 판매하고 있는 대용량 초코칩 쿠키를 구입해 '수제 쿠키'로 판매하면서, 가짜 제조과정을 게시했던 디저트 카페 점주가 결국 사과했습니다.최근 온라인 커뮤니티에는 '공장쿠키를 수제쿠키라고 판매하는 디저트가게'라는 제목의 게시글이 올라왔습니다.글쓴이 A 씨는 "며칠 전 한 온라인 스토어에 입점해 있는 디저트 카페에서 수제 초코칩쿠키를 주문해 택배로 받았다"며 말문을 열었습니다.A 씨는 "제품명도 수제 초코칩쿠키이고, 상세 설명에도 주문 후 제조되며 수제 특성상 크기는 일정하지 않을 수 있다고 쓰여 있었다"며 "8개에 1500원 10세트를 주문해 배송비까지 18000원이 들었다"라고 밝혔습니다.그런데 배송 온 쿠키를 먹어본 A 씨는 구매한 쿠키가 수제가 아닌 것 같다는 의문이 들어 해당 업체에 문의한 결과 점주 B 씨에게 "수제가 맞다"는 답변을 받았습니다.하지만 A 씨는 구매한 쿠키가 C 제과 업체에서 대용량 쿠키와 동일하다고 판단해 제품 환불을 요청했고, 점주 B 씨는 이를 거절했습니다.결국 A 씨는 "정확한 판단을 위해 C 제과 업체에서 12000원가량에 판매하고 있는 1.8kg 대용량 쿠키를 구입해 보니 모양이나 크기는 거의 흡사하고 맛과 식감은 완전 똑같았다"면서 "업체 SNS에는 소비자와 상생을 위해 마진 최소로 남긴다 쓰시고 아직도 이런 걸 속여파는 곳이 있나 싶다"며 문제를 제기했습니다.A 씨의 글이 화제가 되자 점주 B 씨는 "입점해 있는 온라인 스토어 식품팀의 연락을 받았다"며 "C 제과 업체와 너무도 유사해서 아직까지 놀란 상태다. 앞으로 더 열심히 하라는 해프닝일까요?"라는 내용과 함께 사진을 첨부했습니다.B 씨가 게시한 사진 속에는 쿠키를 제조하는 과정이 담겼는데, 일부 누리꾼들은 '판매 제품과 같은 모양이 나오려면 다른 제조가 필요하다', '굽기 전과 후 사진 속 쿠키 초코칩 모양이 너무 다르다'는 등 의문을 이어갔습니다.이후 B 씨 업체가 입점해 있던 온라인 스토어 신뢰센터는 해당 사건과 관련해 조사를 이어가던 중 B 씨가 쿠키 제작 과정을 거짓으로 꾸며낸 사실을 파악했습니다.결국 B 씨는 "'수제'라는 타이틀을 걸고, '수제인 척'하는 것이 잘못된 것이라는 걸 알면서도 안일하게 생각하며 소비자분들을 기만한 것에 대해 깊이 사죄드린다"며 사과문을 작성했습니다.해당 온라인 스토어 측은 "B 씨에게 제작 과정을 제공받았으나 해소되지 않는 부분이 있어서 직접 현장 방문을 계획하고 있던 차 제작 과정을 꾸며낸 사실을 파악했다"며 "B 씨 업체를 퇴점 처리 하고 사입 제품에 대한 환불 조치를 결정했으며, B 씨에 대한 법적 책임을 검토 중에 있다"라고 밝혔습니다.(사진=네이트판)