위생 패드로 뇌 병변 환자 항문 막은 간병인 구속 기소

▲ 환자 신체에서 나온 배변 매트 조각

뇌 병변 장애를 앓는 요양병원 환자의 항문에 위생 패드 조각을 여러 차례 집어넣은 60대 간병인이 구속된 상태로 재판에 넘겨졌습니다.인천지검 형사3부(손정현 부장검사)는 장애인복지법 위반 혐의로 간병인 A 씨를 구속 기소했다고 오늘(15일) 밝혔습니다.검찰은 또 같은 혐의로 시설 관리·감독을 소홀히 한 50대 병원장 B 씨를 불구속 기소했습니다.A 씨는 지난 4월 말부터 지난달 초까지 인천시 남동구 모 요양병원에서 환자 C 씨의 항문에 여러 차례에 걸쳐 위생 패드 4장을 집어넣은 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 병상에 까는 패드를 가로·세로 약 25㎝ 크기의 사각형 모양으로 잘라 범행한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "C 씨가 묽은 변을 봐서 기저귀를 자주 갈아야 했다"며 "변 처리를 쉽게 하려고 매트 조각을 항문에 넣었다"고 진술한 걸로 알려졌습니다.C 씨는 요양병원에서 병세가 악화해 대학병원으로 옮겨졌고, 가족들이 C 씨의 몸속에서 배변 매트 조각을 발견해 A 씨를 고소했습니다.검찰은 C 씨가 항문 열창과 배변 기능 장애를 앓게 된 사실을 파악하고, A 씨에게 상해에 따른 장애인복지법 위반죄를 적용했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)