첸백시 분쟁 해결 남았지만…엑소, 7월 10일 컴백 확정

이미지 확대하기

그룹 엑소(EXO)가 오는 7월 10일 정규 7집 'EXIST'(엑지스트)로 컴백한다.12일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, 엑소 정규 7집 'EXIST'는 다채로운 분위기의 총 9곡이 수록되어 있으며 이날부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.이번 앨범은 엑소가 2021년 6월 스페셜 앨범 'DON'T FIGHT THE FEELING'(돈트 파이트 더 필링) 이후 2년여 만에 선보이는 새 앨범이자, 2019년 11월 정규 6집 'OBSESSION'(옵세션) 이후 약 3년 8개월 만에 발표하는 정규 앨범인 만큼 뜨거운 호응이 기대된다.특히 엑소는 오랜 시간 기다려온 팬들을 위해 앨범 발매에 앞서 신곡 'Let Me In'(렛 미 인)을 선공개한다. 12일 오후 6시 멜론, 스포티파이, QQ뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원을, 유튜브 SMTOWN 채널에서 뮤직비디오를 동시 오픈하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다.신곡 'Let Me In'은 몽환적인 사운드와 절제된 감정을 표현한 보컬이 어우러진 발라드 곡으로, 가사에는 연인을 푸른 바다에 비유, 깊게 빠지더라도 끝없이 함께 하고 싶은 간절한 마음을 담았다. 지난 4월 열린 엑소 데뷔 11주년 기념 팬미팅에서 무대로 최초 공개되어 화제를 모았다.2012년 데뷔한 엑소는 발표하는 앨범마다 메가 히트 행진을 이어가며 통산 6번째 밀리언셀러 등극을 포함한 수많은 기록을 세웠다. 그룹 활동뿐만 아니라 멤버별 솔로 활동을 통해서도 가요계를 넘어 연기, 예능, 패션 등 다방면에서 활약하며 글로벌한 인기를 얻고 있다.오랜만의 완전체 앨범을 준비해 온 엑소는 지난달 멤버 카이의 갑작스러운 입소와 최근 멤버 첸, 백현, 시우민의 전속계약 분쟁으로 혼란을 겪었다. 아직 첸, 백현, 시우민의 전속계약 분쟁이 해결된 상황은 아니지만, 이번 그룹 컴백 일정은 예정대로 소화하고 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)