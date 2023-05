검찰, 여고생에게 필로폰 공급한 일당 등 마약사범 9명 기소

▲ 검찰이 압수한 일회용 마약 주사기

여고생에게 필로폰을 공급해 유통한 일당 등 마약 사범 9명이 검찰에 적발됐습니다.대구지검 강력부는 마약류를 판매하거나 투약한 혐의로 24살 A 씨 등 8명을 구속기소하고 1명을 불구속기소 했다고 밝혔습니다.구속기소된 8명 가운데 5명은 대구지역 마약 판매상들로, 이 가운데 A 씨는 B 씨 등과 함께 지난해 5월 필로폰을 매도·운반하는 과정에서 여고생 18살 C 양을 B 씨 승용차에 태워 필로폰을 1차례 투약시킨 혐의를 받고 있습니다.함께 구속기소된 25살 D 씨가 C 양에게 필로폰 투약 모습을 보여주는 등 필로폰을 제공했고, 이후 C 양은 필로폰에 중독돼 A 씨 등에게서 여러 차례 필로폰을 구매한 것으로 조사됐습니다.검찰은 필로폰 투약 혐의로 C 양을 송치받은 뒤 C 양 휴대전화를 압수해 포렌식하고 통화 내역을 분석하는 등 직접 수사에 착수했습니다.이후 대구지역 클럽 등에서 마약을 전문적으로 판매하는 A 씨 등 외에 이들에게 필로폰 등을 공급한 일당을 적발했습니다.(사진=대구지검 제공, 연합뉴스)