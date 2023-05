[스프] 내 친구 에드워드, 퍼디난드, 헨리, 비앙카…실은 피아노 이름입니다

2021년 부소니 국제 피아노 콩쿠르 우승자인 피아니스트 박재홍이 11일과 12일 열린 서울시향 정기 연주회에서 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번을 협연했습니다. 부소니 콩쿠르는 이탈리아가 낳은 위대한 피아니스트이자 작곡가인 부소니를 기리기 위해 열리는 권위 있는 대회죠.박재홍의 연주를 보면서 그가 콩쿠르 우승 후 골라듣는뉴스룸 커튼콜 에 출연해 했던 이야기를 떠올렸습니다. 그는 부소니 콩쿠르 전 과정에서 줄곧 자신의 동반자였던 에드워드(Edward)와 파사도리(Passadori) 이야기를 들려줬습니다.피아노 연주자들은 다른 악기 연주자와는 달리, 자신의 악기를 갖고 다니지 않고 그때그때 연주 장소에 따라 달라지는 피아노를 치게 됩니다. (물론 피아노를 갖고 다니는 크리스티안 지메르만 같은 예외도 있습니다만) 어떤 피아노를 어떤 콘서트홀에서 치게 되는지는 일반 공연에서도 그렇지만 콩쿠르에서 굉장히 중요하죠.유명 콩쿠르 중에는 그래서 연주자가 사용할 피아노를 직접 고르게 하는 경우가 많은데요, 여러 브랜드 피아노 중에서 선택하게 하는 콩쿠르도 있지만, 부소니 콩쿠르에서는 스타인웨이 피아노 두 대 중에 한 대를 고르게 했습니다. 참가자들은 경연이 시작되기 전, 15분간 콘서트홀에서 이 두 대를 다 쳐보고, 자신이 칠 피아노를 선택합니다. 이 피아노 중 한 대의 이름이 에드워드였습니다.부소니 콩쿠르는 이탈리아 북부의 스타인웨이 피아노 딜러인 '파사도리(Passadori)'와 파트너십을 맺어 경연을 진행합니다. 파사도리는 1893년 피아노 조율과 복원 명장이었던 주세페 파사도리가 창립한 가족 기업입니다. 피아노 딜러이면서 대대로 유명한 조율사 가문이죠.파사도리는 부소니 콩쿠르의 경연에 사용되는 스타인웨이 피아노를 제공합니다. 파사도리에서 제공한 피아노에는 '스타인웨이'라는 브랜드명 외에 '파사도리'라는 이름이 새겨져 있어서 '파사도리'의 위상을 짐작할 수 있게 하는데요, 이 피아노들은 모두 이름이 있었습니다.부소니 콩쿠르에서는 그래서 피아노를 'This' 'That' 혹은 'It' 으로 지칭하지 않았다고 합니다. This piano, That piano, 이런 식으로 부르면 싫어하고, 대신 'She' 'He' 같은 인칭대명사를 쓰거나 이름을 썼다고 하죠. "I want to play Edward' 이런 식으로요.박재홍은 자신도 이전부터 피아노를 단순한 '물건' 이상의 존재로 느껴왔다고 했습니다.그가 에드워드를 선택한 이유를 들어볼까요.참가자가 원한다면 치던 피아노를 바꾸는 것도 가능했다고 합니다. 그래서 조율사는 연주 장소가 더 커진 마지막 라운드 때에는 퍼디난드로 바꾸는 것도 좋겠다고 권했다고 하지요. 하지만 그는 끝까지 에드워드를 고수했습니다. 그것도 일종의 '징크스'였다고 하죠.얘기 나온 김에 징크스가 뭔지 물었더니, 계속되는 라운드마다 같은 양말을 신는다고 하네요. 1차 때 까만 양말을 신고 쳐서 통과했으면 2차도, 3차도 같은 양말을 신는다는 겁니다. 빨아서도 안되고요. 행운이 왔을 때 몸에 지니고 있던 무언가를 계속 지니고 있으려는 거죠. 좀 지저분하게 느껴질 수도 있지만, 같은 양말을 하루 종일 며칠 동안 신는 게 아니라 연주 때만 신는다고 덧붙였습니다.또 물은 항상 생수와 탄산수 두 병이 있어야 하고, 연주 시작 10분 전에는 반드시 밖에 나가서 바람을 쐬고 와야 한답니다. 콩쿠르 결과가 잘 나왔을 때 했던 행동들을 계속해보려는 거라고 했어요.'무대 오르기 전에 이걸 하면 행운이 올 것 같다'고 생각했던 일들을 하면서 마음이 안정된다는 거죠. 이 '루틴'을 따르지 못할 때는 불안해진다고 했습니다. 일반 연주 때는 그렇지 않은데 콩쿠르 때는 그렇다고 해요.파사도리는 콩쿠르 경연장에서 쓰이는 피아노뿐 아니라 연습용으로도 스타인웨이 피아노를 제공했는데, 연습실에는 아르헤리치가 친다는 또 다른 피아노 '헨리'가 있었다고 합니다. 박재홍 씨는 헨리로 연습하고 싶어서 매일 아침 일찍 연습실에 갔다고 해요.박재홍 씨는 파사도리 선생님으로부터 피아노를 바라보는 새로운 관점을 배웠다고 했는데요, 좋은 연주를 판단하는, 남들과는 다른 기준입니다. 바로 '내 피아노를 행복하게 해 주는 연주가 좋은 연주'라는 것이었습니다.'피아노를 행복하게 해주는 연주'라는 것은, 그 피아노가 가진 가능성과 색깔을 마음껏 펼쳐 보이는 연주를 뜻하는 것이겠지요. '피아노의 입장'에서 연주를 생각해 본 적은 저 역시 없었는데, 피아노를 단순한 물건으로만 보지 않는다면 그런 생각도 가능할 것 같아요. 피아노를 자식처럼 여기는 파사도리에게는 이런 관점이 당연한 건지도 모르겠습니다.파사도리 선생은 '에드워드를 행복하게 해 준' 박재홍 씨의 우승에 감격의 눈물을 흘렸다고 합니다.저는 이전에도 예술의 전당 콘서트홀 피아노 조율을 맡고 있는 명장 이종열 선생을 취재하며 피아노라는 악기의 속을 자세히 들여다본 적이 있는데요, 박재홍 씨 이야기를 듣고 보니 정말 피아노라는 악기와 조율의 세계는 오묘한 것이더라고요.콩쿠르 조율사가 연주곡 특성까지 고려해서 조율한다는 사실이 놀라웠는데, 당연한 얘기지만 라운드가 올라갈수록, 경연자가 적어질수록 그렇게 할 수 있는 여유가 생긴다고 합니다.(남은 이야기는 스프에서)