눈 깜짝할 새 5억 원 박살…과속 질주하던 슈퍼카의 결말

오! 클릭> 두 번째 검색어는 '얼마나 빨리 간다고...박살 난 5억짜리 슈퍼카'입니다.호주 멜버른의 한 도로에서 촬영한 영상입니다.차들이 달리고 있는데 갑자기 빨간색 슈퍼카 한 대가 중앙선을 넘어 튀어나와 검은색 SUV 승용차를 들이받습니다.신호를 기다리다 날벼락을 맞은 SUV 승용차는 공중으로 떠올랐다가 털썩 주저앉았고, 슈퍼카의 전면 보닛은 형체를 알아보기 힘들 정도로 망가졌는데요.과속으로 달리던 슈퍼카가 순간적으로 균형을 잃으며 발생한 사고로 추정됩니다.천만다행으로 이 사고로 크게 다친 사람은 없는 것으로 전해졌는데요.사고를 낸 빨간색 슈퍼카는 우리 돈으로 5억 원가량 하는 값비싼 차량으로 특별 제작된 모델이라 부품을 구하기도 힘든 것으로 알려졌습니다.현지 경찰이 정확한 사고 원인을 파악하기위해 당시 현장에 있던 차량의 블랙박스 영상들을 수집하고 있다는데요.누리꾼들은 "눈 깜짝할 새 5억 원이 날아가는 현장" "과속에 정면충돌인데도 다친 사람 없다는 게 기적이다" "감당 못 할 속도 즐기다가 청구서 한 번 제대로 받네요" 등의 반응을 보였습니다.(화면출처 : 유튜브 The Times and The Sunday Times·틱톡 Luige Abiera, news.com.au)