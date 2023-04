슈가의 뮤직 다큐는 다르다…솔로 앨범 탄생 과정의 모든 것

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

방탄소년단 슈가의 다큐멘터리 'SUGA: Road to D-DAY'가 기존의 뮤직 다큐멘터리와 차별화된 매력 포인트를 공개했다.'SUGA: Road to D-DAY'는 세계를 빛낸 아티스트 방탄소년단 슈가의 새 앨범 작업기이자, 전 세계 여러 도시의 아티스트들과 교류하며 지금 현재 음악을 통해 새롭게 하고픈 이야기를 찾아가는 슈가의 여정을 그린 로드무비.오는 4월 21일 공개를 앞둔 디즈니 플러스는 팬들의 기대치를 높이는 'SUGA: Road to D-DAY'만의 차별점을 소개했다.'SUGA: Road to D-DAY'의 시작은 슈가의 기록이었다. 자신의 솔로 앨범을 준비하고 있던 슈가는 직접 카메라를 켰다. 솔로 앨범을 준비하면서 전 세계 여러 도시를 여행하며, 그 과정에서 느끼고 경험한 것들을 자신만의 색채로 승화시킨 음악 여정을 'SUGA: Road to D-DAY'에 담아냈다.또한 미국의 라스베이거스에서 만난 스티브 아오키, 말리부에서 함께 했던 할시와 앤더슨 팩, 그리고 일본 도쿄에서 고(故) 사카모토 류이치와의 교류를 통해 새로운 이야기를 찾아가는 여정을 담아냈다. 즉, 로드무비는 슈가의 음악 여정과 신보 'D-DAY'의 제작 과정을 고스란히 담아내기에 맞춤 장르였다.이 다큐멘터리의 가장 큰 포인트는 슈가의 다채로운 매력으로 담아낸 라이브 클립이다. 기존 믹스테이프 수록곡과 'D-DAY' 앨범 속 신곡들의 라이브 클립이 함께 구성되어 일반적인 다큐멘터리와는 또 다른 매력을 느낄 수 있다. 새로운 컨셉의 라이브 클립은 슈가의 랩은 물론 보컬도 즐길 수 있어 다양한 매력으로 팬들을 찾아갈 예정이다.여기에, 슈가의 솔로 앨범 'D-DAY'의 작업 과정이 상세하게 담겨있어 팬들의 관심을 더욱 집중시킨다. 자신의 마음에 드는 결과물이 나올 때까지 치열한 고민을 거듭하는 모습부터 여러 뮤지션들과 함께 한 송 캠프(SONG CAMP)의 모습까지 앨범 제작의 모든 과정에 심혈을 기울이는 아티스트 슈가의 진면모를 확인할 수 있다.'SUGA: Road to D-DAY'는 디즈니+와 위버스(Weverse)를 통해 4월 21일 전 세계 동시 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)