방탄소년단 슈가, 솔로 작업기 다큐 'SUGA: Road to D-DAY' 티저포스터 공개

이미지 확대하기

그룹 방탄소년단 슈가의 신보 작업의 이면을 들여다볼 수 있는 다큐멘터리가 팬들을 찾아온다.슈가는 6일 방탄소년단 공식 SNS에 다큐멘터리 'SUGA: Road to D-DAY' 티저 포스터를 올렸다. 티저 포스터에는 마이크를 손에 든 채 하늘을 응시하고 있는 슈가의 모습이 담겼다.이번 다큐멘터리는 오는 21일 솔로 앨범 'D-DAY' 발매를 앞둔 슈가의 앨범 작업 과정을 보여 준다. 특히, 슈가가 앨범 작업을 하는 과정이 이처럼 자세하게 공개되는 것은 처음인 것으로 전해져 전 세계 팬들의 기대감이 커지고 있다.'SUGA: Road to D-DAY'는 슈가가 전 세계 여러 도시의 아티스트들과 교류하며 음악을 통해 새롭게 하고 싶은 이야기를 찾아가는 여정을 그린 '로드무비'로, 각 도시를 여행하며 느낀 순간들에 슈가의 색채가 더해져 음악과 앨범으로 완성되는 과정부터 라이브 클립까지 다채로운 구성이 돋보인다.앞서 지난달 31일 공개된 무드 티저에서는 슈가가 걸어왔던 여러 순간들, 도시와 대자연을 오가는 모습이 교차 편집되며 슈가와 그의 다른 활동명 'Agust D', 그리고 민윤기의 모습이 그려졌다. 이처럼 이번 다큐멘터리에서는 슈가 겸 'Agust D'라는 아티스트가 프로듀서이자, 뮤지션으로서 가진 고뇌와 인간 민윤기가 갖고 있는 고민 등이 담겼다.'SUGA: Road to D-DAY'는 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)와 디즈니+를 통해 슈가의 솔로 앨범 'D-DAY' 발매일 당일인 4월 21일 오후 11시(한국시간) 전 세계 동시 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)