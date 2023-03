[Pick] 숨진 동창 집에서 유품 갖고 나왔는데 '무죄'…이유는

숨진 중학교 동창의 유품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성들이 1심에서 무죄를 선고받았습니다.



검찰은 고인의 부친 모르게 유품을 가져가 절도에 해당한다고 봤지만, 법원은 고인의 배우자가 허락한 행위라는 주장을 받아들였습니다.



28일 법원에 따르면 서울동부지법 형사4단독 이민지 판사는 특수절도 혐의로 재판에 넘겨진 A 씨(32)와 B 씨(32)에게 최근 무죄를 선고했습니다.



이들은 지난 2021년 10월 25일 밤 숨진 중학교 동창 C 씨 가족이 거주하는 서울 강동구 한 아파트에 들어가 유품을 가지고 나온 혐의를 받았습니다.



A 씨 등은 현관문 비밀번호를 누른 뒤 모자와 바람막이, 낚시용품과 C 씨의 차량 키를 가지고 나왔고, 지하 주차장에 주차된 차량 내부 물품들까지 절취한 것으로 조사됐습니다.



검찰은 A 씨와 B 씨가 공모해 상속인이자 아버지인 D 씨 소유의 점유이탈물을 횡령했다고 판단해 기소했습니다.



그러나 법원은 해당 유품이 D 씨 소유라고 보기 어렵다고 봤습니다.



이 판사는 "C 씨의 유품들은 법률상 배우자이자 동거인이던 E 씨가 점유하고 있었다고 봄이 상당하다"며 "A 씨와 B 씨가 E 씨 동의를 받아 유품을 가져간 사실이 인정된다"라고 설명했습니다.



이어 "D 씨는 유품을 상속하게 됐으나 구체적으로 무엇인지 알지 못한 반면 E 씨는 유품의 수량 및 종류, 구체적인 위치, 취득 및 사용 경위를 잘 알고 있었다"며 "D 씨는 E 씨에게 유품의 인도를 요청하지 않았다"라고 지적했습니다.



그러면서 "C 씨의 동생이 A 씨에게 '유품은 가족들이 정리하겠다'라고 말한 사실만으로 유품에 대한 사실상의 지배를 가졌다고 보기는 어렵다"며 "점유이탈물 횡령죄는 성립하지 않는다"라고 무죄를 선고했습니다.



한편 점유이탈물 횡령죄는 주인이 소유권은 여전히 갖고 있지만 분실 등을 이유로 점유권을 상실한 물건을 습득하고도 돌려주지 않았을 때 성립하는 범죄입니다.



이는 위탁받은 재물을 마음대로 사용했을 때 성립하는 횡령죄나 분실장소에 분실물 관리자가 존재할 경우 성립하는 절도죄와는 구분되며, 점유이탈물을 횡령한 자는 1년 이하 징역이나 300만 원 이하 벌금 또는 과태료에 처해질 수 있습니다.