방탄소년단 지민, 솔로 앨범 발매 첫날부터 전 세계 강타

첫 솔로 앨범 'FACE'를 발매한 그룹 방탄소년단 멤버 지민이 솔로 아티스트로서 독보적인 존재감을 과시하고 있다.지난 24일 국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트 발표에 따르면, 'FACE'는 발매 첫날 102만 1,532장 팔리며 '밀리언셀러'를 달성했다. 한터차트가 초동(음반 발매 첫 일주일간 판매량) 집계를 시작한 이래 솔로 가수로 음반 발매 당일 판매량 100만 장을 달성한 것은 지민이 사상 최초다.'FACE'는 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(3월 24일 자)에서도 22만 2,120만 장의 판매량으로 정상에 직행했다. '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서는 타이틀곡 'Like Crazy' 1위, 선공개 곡 'Set Me Free Pt.2' 3위, 'Face-off' 4위, 'Like Crazy (English Version)' 5위, 'Alone' 6위, 'Interlude : Dive' 7위로 앨범의 전곡이 톱10에 포진했다.또한, 세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이의 '데일리 톱 송 글로벌' 최신 차트(3월 24일 자)에서 'Like Crazy (English Version)'는 공개 첫날 663만 4,838회 스트리밍되며 2위를 차지했고, 'Set Me Free Pt.2'는 8위, 'Face-off'는 35위, 'Alone'은 44위, 'Interlude : Dive'는 62위에 랭크됐다.지민은 앞서 'FACE'의 타이틀곡 'Like Crazy'로 전 세계 111개 국가/지역의 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위(25일 9시까지 기준)를 찍은 바 있다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)