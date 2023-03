"수십억 벌게 해줄게" 불륜 커플의 손짓…가스라이팅 성폭행 시작됐다

"수십억을 벌게 해주겠다"는 말로 접근해 30대 여성을 모텔에 감금하고 성폭력까지 저지른 불륜 커플이 경찰에 붙잡혔습니다.



13일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 협박 · 감금 · 성폭력범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반(특수강간) 혐의로 40대 여성 A(여) 씨를 구속 상태에서 검찰로 넘겼습니다.



A 씨의 내연남인 40대 남성 B 씨는 지난 8일 구속돼 수사 중입니다.



경찰 조사 결과, A 씨와 B 씨는 내연 관계로 지난해 11월부터 약 3달간 서울 시내 모텔 등에 C 씨를 감금한 뒤 성폭력을 저지른 혐의를 받습니다.



이뿐만 아니라 C 씨에게 1억 원을 갈취하기도 한 것으로 드러났습니다.



이들은 부동산 중개업을 하는 C 씨에게 접근해 "미국에서 사업을 하는데 30억 정도 벌게 해주겠다", "자녀의 결혼까지 책임지겠다"고 속인 뒤 모텔로 유인해 감금했습니다.



C 씨의 신고를 접수받고 출동한 경찰은 모텔에서 A 씨를 체포하고, 당시 현장에 없던 B 씨 또한 추적해 최근 검거했습니다.



경찰 관계자는 C 씨가 A 씨와 B 씨에게 심리적 지배, 이른바 '가스라이팅'을 당한 정황을 확인하고 관련 수사를 이어가고 있습니다.



현재 수사 중인 B 씨는 이번 주 안에 검찰 송치가 이뤄질 전망입니다.