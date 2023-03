보아, 20주년 콘서트 성료…"누군가의 청춘에 한 페이지 장식해 뿌듯"

이미지 확대하기

가수 보아(BoA, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 데뷔 20주년 기념 콘서트를 성공적으로 마쳤다.보아는 오는 3월 11~12일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 20주년 기념 단독 콘서트 'BoA 20th Anniversary Live – THE BoA : Musicality'(보아 20th 애니버서리 라이브 – 더 보아 : 뮤지컬리티)를 개최했다.특히 이번 공연은 지난 2020년 데뷔 20주년을 맞은 보아의 독보적인 음악 히스토리를 한 번에 되돌아볼 수 있는 콘서트이자, 2019년 'BoA LIVE TOUR 2019 - #mood in SEOUL'(보아 라이브 투어 2019 - #무드 인 서울) 이후 약 3년 4개월 만에 선보이는 단독 공연인 만큼, 2회 공연 모두 전석 매진을 기록했다.보아는 이번 공연에서 'No.1'(넘버원), 'My Name'(마이 네임), 'Valenti'(발렌티), '아틀란티스 소녀 (Atlantis Princess)', 'Girls On Top'(걸스 온 탑) 등 오랜만에 만나는 메가히트곡 무대를 선사, 독보적인 음악 히스토리를 기념해 공연장의 분위기를 후끈 달아오르게 했다.이어 'Better'(베터), 'Woman'(우먼), 'Hurricane Venus'(허리케인 비너스), 'Moto'(모토) 등 퍼포먼스가 돋보이는 곡들로 독보적인 춤선을 보여주며 눈과 귀를 모두 사로잡은 것은 물론, 'Merry-Chri'(메리 크리), 'Only One'(온리 원), '공중정원 (Garden In The Air)' 등 보아만의 감성이 묻어나는 무대까지 쉴 틈 없이 펼쳐져 관객들을 매료시켰다.또한 이번 콘서트의 연출은 SM 퍼포먼스 디렉터 황상훈이 맡아 보아의 다채로운 음악 색깔과 어우러진 스테이지를 구성, 시시각각 변하는 화려한 조명 및 레이저와 더불어, 밴드 세션의 풍성한 연주와 어우러진 라이브셋으로 '웰메이드' 공연을 완성했다.게다가 관객들은 공연 내내 기립한 채 떼창을 보내고 일명 '아별봉'으로 불리는 팬라이트를 흔드는 등 열정적으로 공연을 즐겼으며, 공연 말미에는 '20년 받고 20년 더', '나의 청춘이 되어줘서 고마워. 새로운 스무 살을 축하해'라는 문구의 플래카드 이벤트도 진행, 오랜만에 펼쳐진 보아의 콘서트를 만끽하는 모습으로 눈길을 끌었다.보아는 "데뷔 20주년 콘서트를 3년 전에 했어야 했는데, 팬데믹 때문에 3년 만인 23주년이 되어서야 이렇게 공연을 하게 됐다. 정규만 10집까지 있고, 미니 앨범이랑 일본 노래까지 하면 곡이 너무 많아서 세트리스트 추리는 게 가장 큰 일 중 하나였다. 하다 보니 멘트 타임이 너무 없어서 이 콘서트는 '자비없는 콘서트'라고 했다. 그래도 20주년이니까 할 수 있는 건 다 하겠다"라고 말했으며, 팬들의 플래카드 이벤트에 "누군가의 청춘에 제가 한 페이지를 장식한다는 게 너무 뿌듯한 일인 것 같다. 이렇게 응원해 주시고 공연도 보러 와주셔서 감사드린다"라고 소감을 전했다.서울 공연을 성황리에 마친 보아는 오는 4월 1일 오후 6시 부산 벡스코 오디토리움에서 'BoA 20th Anniversary Live – THE BoA : Musicality' 콘서트를 이어 펼친다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)