임차인 허위 전출신고 뒤 담보대출…서울시 수사 의뢰

서울시는 최근 주택 임차인과 관련 없는 제 3자가 임차인 몰래 허위로 전출신고를 한 뒤 임대인이 주택담보 대출을 받은 범죄 의심 사례를 적발해 경찰에 수사를 의뢰했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



시에 따르면 올해 1월 27일 A 씨는 자신이 세대주로 있는 주택에 일면식도 없는 B 씨와 C 씨를 동거인으로 전입 신고했습니다.



이어 나흘 뒤인 같은 달 31일 B 씨와 C 씨가 세들어 살던 건물 소유자이자 임대인 D씨가 건물로 전입신고를 한 뒤 대부업체를 통해 주택담보 대출을 받고 근저당을 설정했습니다.



일반적으로 임차인이 나가면 선순위 임차보증금이 사라져 대출을 많이 받을 수 있습니다.



B 씨와 C 씨는 전출입 변동 사실을 몰랐던 것으로 파악됐습니다.



이들은 기존 주택의 임대차계약이 만료하기 전에 전출이 이뤄지면서 보증금을 돌려받을 수 있는 대항력을 상실할 위험에 처했습니다.



이후 A 씨는 인접한 지역에서도 같은 방법으로 기존 임차인을 다른 주택으로 허위 전입시켰습니다.



마찬가지로 임차인이 거주하던 기존 건물에는 건물 소유자인 임대인이 전입해와 근저당을 설정했습니다.



시는 A 씨가 B 씨와 C 씨의 개인정보를 무단으로 수집한 뒤 통상 세대주가 동주민센터를 방문해 동거인 전입신고를 할 때 신분증을 확인하지 않는다는 점을 악용해 이 같은 일을 저지른 것으로 보고있습니다.



시는 우선 해당 임차인에게 피해가 없도록 해당 자치구에 주소변경 이력을 삭제하도록 했습니다.



그리고 경찰에 수사를 의뢰하는 한편 정부에는 이와 관련한 법령인 주민등록법 시행령 제23조 제2항 개정을 건의했습니다.



