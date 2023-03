[스프] 킁킁…냄새 맡으면 무슨 병에 걸렸는지 알 수 있다?

시각과 청각 기능을 극대화한 영화가 유행했던 그때

후각이나 미각 슈퍼히어로는 왜 없었을까?

마약견 대신 후각 센서 장착된 로봇 개가 마약을 탐지하다

동물 후각 기능을 대체하는 전자 코의 진화

질병의 진단을 넘어서는 조기 스크니링 센서 개발

신진대사 관리 및 호기 클라우드를 통한 기대 수명 증대