외나무 다리에서 만난 원수?…러시아-우크라 선수 '패싸움'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

오! 클릭> 두 번째 검색어는 '원수지간 선수들 호텔 패싸움'입니다.호텔 복도에서 건장한 체격의 남성들이 뒤엉켜 몸싸움을 벌이고 있습니다.고성과 욕설도 오가는데요.러시아 축구 리그 FC 신니크 야로슬라블과 우크라이나의 FC 미나츠 선수들입니다.전쟁으로 인해 감정이 좋지 않던 양 팀 선수들.공교롭게도 지진 때문에 튀르키예의 한 호텔에 같이 묵게 됐다는데요.러시아 선수들이 호텔 직원에게 수치스러운 행동을 시키자 이에 우크라이나 선수들이 반발하면서 긴장이 높아졌고, 말다툼이 결국 집단 패싸움으로 번진 것으로 알려졌습니다.이 난투극으로 러시아 선수 4명이 뼈가 부러지는 부상을 당했고, 경찰과 구급대원이 출동하는 상황까지 벌어졌는데요.사건 직후, 우크라이나 축구팀은 보도자료를 내고 "러시아 선수들이 먼저 소동을 일으켰다"며 "러시아 선수들이 싸움에서 이겼다는 건 잘못된 정보"라고 주장했다고 하네요.누리꾼들은 "원수는 외나무다리에서 만난다더니" "같은 호텔에 묶었을 때 예상된 결과다" "푸틴이 만든 '갈등과 미움으로 가득한 세상'" 등의 반응을 보였습니다.(화면출처 : 트위터 Blog about the war for free Ukraine 유튜브 TRIBUNA_UA_FOOTBALL)