6일(현지시간) 새벽 튀르키예 남부에서 발생한 강진이 강타한 틈에 이슬람국가 IS 조직원들이 구금돼 있던 시리아 북서부 감옥에서 폭동이 일어나 최소 20명이 탈출했다고 AFP 통신이 보도했습니다.



양국 국경에서 가까운 라조 마을에 있는 이 감옥은 친튀르키예계 정파가 관리해 왔으며, 이곳 죄수 약 2천 명 중 1천300명가량이 IS 조직원들이고, 일부는 쿠르드족 무장대원들입니다.



라조 교도소 관리는 "지진이 엄습한 뒤 죄수들이 폭동을 일으켜 교도소 일부를 장악했다"며, "IS 조직원들로 보이는 죄수 약 20명이 달아났다"고 말했습니다.



처음 규모 7.8의 강진과 이후 10여 차례 여진으로 라조교도소 벽에 금이 가고 문이 뒤틀리는 등 피해를 보았다고 소식통은 밝혔습니다.



영국에 본사를 둔 시리아인권감시센터는 이 교도소에서 폭동이 일어난 것은 맞지만 죄수들이 탈출했는지는 확인할 수 없었다고 밝혔습니다.