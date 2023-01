'헤어질 결심', 영국 아카데미 시상식 감독상 · 비영어영화상 최종 후보

이미지 확대하기

박찬욱 감독의 영화 '헤어질 결심'이 올해 영국 아카데미 시상식(British Academy of Film and Television Arts·BAFTA)에서 감독상, 비영어영화상 부문에 노미네이트 됐다.19일(현지 시각) 행사를 주관하는 영국 영화 텔레비전 예술 아카데미는 제76회 행사 최종 후보 명단을 발표했다.감독상 후보에 오른 박찬욱 감독은 '서부 전선 이상 없다'의 에드바르트 베르거, '이니셰린의 밴시'의 마틴 맥도나, '에브리띵 에브리웨어 올 앳 원스'의 대니얼 콴·대니얼 쉐이너트, '타르'의 토드 필드, '더 우먼 킹'의 지나 프린스바이스우드 감독과 경쟁한다.비영어 영화상(Film not in the English language) 부문에서는 '서부 전선 이상 없다'(독일), '아르헨티나, 1985'(아르헨티나), '코르사주'(프랑스), '말없는 소녀'(아일랜드)와 각축을 벌인다.박찬욱 감독 영화가 영국 아카데미 시상식 감독상 부문 후보가 된 건 이번이 처음이고, 비영어 영화상 후보에 오른 건 2017년 '아가씨' 이후 두 번째다. '아가씨'는 당시 수상의 영예를 안았다.'헤어질 결심'은 변사사건을 수사하게 된 형사 해준(박해일 분)이 사망자의 아내 서래(탕웨이)에게 의심과 관심을 동시에 느끼며 벌어지는 이야기를 그린 멜로 스릴러다. 제75회 칸영화제에서 감독상을 수상했으며, 한국 영화 대표로 제95회 아카데미 시상식 국제장편영화상 부문 후보로 출품됐다. 예비 후보 10편에 이름을 올려 최종 후보 선정에 대한 기대감을 높이고 있다.올해 영국 아카데미 시상식은 오는 2월 19일 영국 런던 사우스뱅크센터 로열페스티벌홀에서 열린다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)