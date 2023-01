간절히 바라면 이뤄진다고 했던가요?



한 남성이 늑대가 되고 싶다는 다소 황당한 소원을 실제로 이뤄내 화제입니다.



금방이라도 달려들 듯 이글이글거리는 눈에 풍성한 털, 늠름한 야생 늑대의 모습 그대로입니다.



일본의 한 남성이 맞춤 의상을 입고 변장한 건데요.



어린 시절부터 유달리 늑대를 좋아해 늑대가 돼 보는 게 꿈이었다고 합니다.



특수 의상 업체에 무려 2천800만 원을 주고 주문을 해서 소원성취!



이 업체를 이용해 견공으로 변신한 사람도 있었는데요, 쫑긋한 귀에 꼬리까지, 상당히 실감 나죠?



동물과 사람의 골격은 달라 이 정도로 실감 나게 표현하는 게 쉽지 않았다고 하네요.



