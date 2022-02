[VOTE KOREA 2022] 'Our Dance'- 작가 인터뷰 드로잉메리&이슬로

SBS와 중앙선거관리위원회가 공동 주최하는 VOTE KOREA 2022 전시회가 2022년 2월 23일~3월 9일, 디 언타이틀드 보이드 갤러리(서울 종로구 경희궁3길 3-5 1층)에서 열립니다. 온라인상으로 충분히 작품을 즐길 수 있도록 VOTE KOREA 2022 홈페이지를 꾸렸습니다. 작가 인터뷰를 통해 생생한 작품 해설도 들어보실 수 있습니다.



"각자 캐릭터들이 같은 음악을 들었는지 싶을 정도로 다 다른 포즈로 춤을 추고 있거든요. 다 같이 어울리면서도 개성과 존중이 강조되는 그런 모습을 추상적으로 표현했습니다. 각자가 모두 다른 소리를 내지만 그 와중에도 소외된 사람 없이 자신의 목소리를 내고 있으면 좋겠다고 생각했어요." - 드로잉메리&이슬로



(기획 : SBS 선거방송기획팀 / 총괄 아티스트 : 275c / 큐레이터 : 문현철 / 영상제작 : ㈜씨유미디어그룹)



음원

1. A NEW DAY!

Music provided by 샛별 https://youtu.be/UzSe0YUd9BM

Promoted by BGMD No Copyright Music http://tiny.cc/yf4qpz



2. GOLDEN HOUR (Free Download)

Music by Vlad Gluschenko https://soundcloud.com/vgl9/golden-ho...

Promoted by BGMD No Copyright Music http://tiny.cc/yf4qpz

Creative Commons — CC BY 3.0 http://tiny.cc/ddgnpz



3. MR SUNNY FACE

*Available in Youtube Audio Library https://goo.gl/U7qPvZ



4. STRAWBERRY FLAVOR LOVE (딸기맛 사랑)

Music provided by 샛별 https://youtu.be/FlmuxAOkCK8

Promoted by BGMD No Copyright Music http://tiny.cc/yf4qpz