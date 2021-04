세븐틴, 日 스페셜 토크쇼+온라인 팬미팅 'HARE' 성료

그룹 세븐틴이 일본 스페셜 토크쇼와 온라인 팬미팅을 성공적으로 마무리했다.



세븐틴은 지난 27일 일본 세 번째 싱글 '히토리쟈나이(ひとりじゃない)' 발매 기념 온라인 생중계로 진행된 스페셜 토크쇼와 일본 스페셜 온라인 팬미팅 'SEVENTEEN 2021 JAPAN SPECIAL FANMEETING 'HARE''를 통해 팬들에게 특별한 하루를 선물했다.



먼저 이날 오후 4시 30분부터 진행된 스페셜 토크쇼에서 세븐틴은 온라인 생중계로 소통 중인 팬들에게 반갑게 인사를 건네며 새 싱글의 곡 설명부터 작업 과정 중 생긴 특별한 에피소드까지 다채로운 이야기를 전해 이목을 집중시켰다.



세븐틴은 동명의 타이틀곡 '히토리쟈나이'의 가사와 퍼포먼스의 주목할 포인트로 곡을 전부 아우를 수 있는 다양한 부분을 언급해 신곡을 향한 관심을 더욱 끌어올렸고, 뮤직비디오 중 기억에 남는 장면을 몸소 설명해 화기애애한 분위기를 자아냈다.



'히토리쟈나이'가 '혼자가 아니야'라는 의미를 담고 있는 만큼 세븐틴은 각자 혼자가 아니라고 느끼는 순간에 대해 '멤버', '캐럿(팬클럽 명)', '무대' 등을 꼽아 끈끈한 팀워크와 팬사랑을 또 한 번 보여주었고 올해의 목표로 "많은 캐럿들에게 어려운 상황 속에서도 좋은 에너지와 행복을 드리는 것"이라고 밝히며 스페셜 토크쇼를 마무리 지었다.



오후 6시 30분부터 진행된 일본 스페셜 온라인 팬미팅에서 세븐틴은 일본 미니 2집 '24H'의 동명 타이틀곡으로 화려한 막을 올렸다. 세븐틴은 "이번 팬미팅 명 'HARE'가 '날씨가 맑아지다'라는 뜻을 가진 만큼 캐럿들과 좋은 시간 되었으면 좋겠다"라며 본격적인 시작을 알려 팬들의 환호를 이끌었다.



세븐틴은 오직 이날을 위해 특별한 버전으로 재탄생된 '박수', '붐붐', '만세' 무대로 폭발적인 에너지를 선사해 뜨거운 반응을 모았다. 강렬한 무대 후엔 세븐틴 개개인의 매력과 돈독한 케미스트리를 확인할 수 있는 근황 TMI토크와 지목 토크로 즐거움을 배가시켰으며, 팬들을 향한 마음을 담은 'Run to You (지금 널 찾아가고 있어)', 'Together (같이 가요)' 무대로 뜨거운 열기를 지속시켰다.



세븐틴 팬미팅을 더욱 알차게 즐길 수 있는 다채로운 게임 코너도 진행됐다. 'SVT GAME in HARE'는 게임에 적극적으로 임하는 세븐틴의 놀라운 센스와 풍성한 구성으로 가득 채웠으며 남다른 스케일로 더욱 생생하고 색다른 재미를 안겼다.



더해 세븐틴은 전 세계 리스너들의 관심을 한 몸에 받고 있는 신곡 '히토리쟈나이' 무대로 기분 좋은 설렘을 발산했으며 '마이오치루하나비라 (Fallin' Flower)'와 'Smile Flower (웃음꽃)'로 감성을 자극했다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)