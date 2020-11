[커튼콜] 류정한·조승우·홍광호 한곳에 모은 진정한 '돈키호테' | 신춘수 대표

-오디오 플레이어로 듣기 ▶ 오디오 플레이어를 클릭하면 휴대전화 잠금 상태에서도 들을 수 있습니다.

지킬앤하이드, 맨오브라만차, 스위니 토드, 드라큘라 등 뮤지컬 팬이라면 한 번쯤 들어봤을 쟁쟁한 작품들.전부 오디컴퍼니 대표 신춘수 프로듀서가 제작한 작품입니다.제작자로서 하고 싶은 작품에 계속 도전하다보니 뮤지컬 계의 돈키호테라는 별명까지 얻었다고 하는데요.뮤지컬 공연 산업 발전에 기여한 공을 인정받아 최근 국무총리 표창을 수상했습니다.오는 12월, 신춘수 프로듀서의 맨오브라만차가 다시 관객들을 찾아갑니다.류정한, 조승우, 홍광호 출연의 드림 캐스팅으로 엄청난 화제를 모았는데요.캐스팅 비화와 무대 뒷이야기까지 들어봅니다.오늘 커튼콜에서는 뮤지컬 맨오브라만차, 지킬앤하이드 오리지널 음원을 감상합니다.♬ '맨오브라만차' - Dulcinea♬ '맨오브라만차' - The Impossible Dream (The Quest)♬ '지킬앤하이드' - This Is The Moment진행: SBS 이병희 아나운서, 김수현 기자 | 출연: 신춘수