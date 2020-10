[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(58)_매일 온라인에서 인기 공연 한 편씩!

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다. 10월 30일 금요일, 방콕에 지친 당신을 위해 58회차입니다. 코로나19 재확산 속도가 빠른 유럽에서는 다시 셧다운에 들어가는 분위기인데요, 한국은 방역 수칙을 지키면서, 일부 제한이 있기는 하지만 일상생활을 이어가고 있으니 다행입니다. 끊임없이 변화하는 상황 속에서 방역과 일상 사이 균형 혹은 조화를 찾아가는 게 숙제인 것 같습니다.온라인 공연은 아니지만 공연 할인쿠폰 '소소티켓'부터 안내해 드립니다. 오프라인 공연장에서는 철저한 방역 속에 공연이 재개됐는데요, 정부가 지원하는 문화산업 분야 할인쿠폰 '소소티켓(소중한 일상, 소중한 문화 티켓)' 사업도 다시 진행되고 있습니다. 공연 분야는 온라인에서 예매 시 1인당 8천 원(1인 4매 한도)까지 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 예스24와 인터파크 등 주요 예매처에서 할인쿠폰 신청을 하면 영업일 2일 후 발급되는데요, 쿠폰을 받으면 즉시 사용 가능합니다.1차, 2차로 나눠 시행되는데, 11월 25일까지 지급되는 1차 쿠폰은 발급 후 11월 30일까지 사용 가능하고, 11월 29일부터 12월 25일까지 지급되는 2차 쿠폰은 발급 후 12월 31일까지 사용할 수 있습니다. 1차, 2차에 다 구매 한도를 채워 신청하면 최대 6만 4천 원 할인 혜택을 받을 수 있는 셈이죠. 같은 차수에서는 예매처 한 곳에서만 신청할 수 있습니다. 예매처 별로 추가 할인이나 특가 공연 이벤트가 있으니 참고해서 신청하면 좋습니다.온라인 공연도 여전히 이어지고 있습니다. 특히 공연 축제를 온라인에서 진행하는 경우가 많은데요, 이번 주말과 다음 주중 집에서 볼 만한 온라인 공연 소개해 드립니다.예술의전당 스페셜 데이 콘서트 '10월의 어느 멋진 날'은 가을의 끝자락에 잘 어울리는 공연입니다. 공연 타이틀이기도 한 '10월의 어느 멋진 날에'를 비롯해, 가을날에 어울리는 오페라와 뮤지컬, 재즈 명곡들을 바리톤 김동규, 뮤지컬 배우 정선아, 재즈보컬리스트 고아라, 소프라노 김나영이 들려줍니다. 김봉미가 지휘하는 코리아쿱 오케스트라가 함께 합니다. 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 공연을 ▶네이버TV 로 생중계합니다. 30일 저녁 7시 반.공연관광 온라인 쇼케이스 'K퍼포먼스 온에어(K-Performance On Air)'가 한국관광공사 주최로 열리고 있습니다. 비언어퍼포먼스, 뮤지컬, 연극 등 다양한 장르의 공연 22편을 매일 스트리밍하는 행사인데요, 지난 22일에 시작돼 11월 9일까지 계속됩니다. ▶유튜브 ▶네이버TV 를 통해 전 세계에 송출됩니다.공연 관광 행사인 만큼, 외국인들의 관람 편의를 위해 영어 자막도 함께 제공되고, 유튜브 접속이 어려운 중국에서는 중국 여행 커뮤니티 사이트인 마펑워를 통해 송출됩니다. '점프'나 '사춤' 같은 인기 퍼포먼스, 대학로 인기 뮤지컬 '오! 당신이 잠든 사이', 가족 뮤지컬 '캣조르바' 등 다양한 공연들이 준비되어 있으니 아래 일정 참고해서 즐겨보세요. 자세한 공연 소개는 www.kperformanceonair.com 를 참조하시면 됩니다.10월 31일 토 14시 당신만이 연극 120분11월 01일 일 14시 아리아라리 뮤지컬 70분11월 02일 월 20시 어린왕자 뮤지컬 80분11월 03일 화 20시 캣조르바 뮤지컬 90분11월 04일 수 20시 태극 넌버벌 50분11월 05일 목 20시 페인터즈 넌버벌 75분11월 06일 금 20시 썬앤문 국악 75분11월 07일 토 14시 점프 넌버벌 80분11월 08일 일 14시 오! 당신이 잠든 사이 뮤지컬 120분11월 09일 월 20시 사춤2_렛츠댄스크레이지 넌버벌 80분올해 대구 국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 공식 초청작인 뮤지컬 'You & It'이 31일(토) 오후 6시에 온라인에서 선보입니다. 이 뮤지컬의 주인공 규진은 죽은 아내 미나를 그리워하다가, 죽은 사람과 똑같은 AI 로봇을 만들어준다는 메일을 받고 미나와 똑같은 로봇을 주문해 기억을 주입합니다. 규진은 돌아온 아내와 행복한 일상을 시작하지만, 그 행복은 오래가지 않습니다. 자신 앞에 있는 미나가 '당신'인지, '그것'인지, 혼란에 빠지는 규진. 가까운 미래를 배경으로 인간과 AI 로봇의 사랑을 풀어낸 이 뮤지컬은 지난해 DIMF 창작 뮤지컬상 수상작이기도 합니다.11월 1일(일) 오후 3시에는 'DIMF 뮤지컬 스타'가 배출한 라이징 스타들의 뮤지컬 갈라가 폐막 콘서트로 열립니다. 모두 ▶DIMF 네이버 TV 에서 중계됩니다.주영 한국문화원이 주최하는 K뮤직 페스티벌이 31일부터 11월 14일까지 열립니다. 잠비나이, 블랙스트링, 이희문, 정재일, 고래야, 이날치, 박경소 등 전통을 새로운 한국 음악으로 풀어내고 있는 뮤지션들이 '출동'합니다. 올해는 라이브와 온라인 공연을 결합한 하이브리드 방식으로 진행됩니다. 온라인 공연은 ▶주영 한국문화원 유튜브 에서 차례로 공개되고, 첫 공개 후 11월 29일까지 볼 수 있습니다.화제의 공연(K-Music Greats)에서는 10월 31일부터 11월 14일까지, 잠비나이, 블랙스트링, 이희문의 역대 공연 영상을 매주 토요일에 소개합니다. 신진예술가무대(K-Music New Talent)는 2020년 동양고주파, 가야금·거문고 듀오 달음, 그레이바이실버와 고니아의 공연을 소개합니다.전막실황공연(K-Music Specials)에서는 11월 6일(금), 7일(토) 이틀간 가야금 신예 트리오 헤이스트링의 공연을 볼 수 있습니다. 이 공연은 ▶서울남산국악당 유튜브 ▶네이버TV 에서도 중계됩니다. 11월 13일(금)에는 박지하, 박경소, 박우재, 박순아 등 국악계 솔리스트 4명의 협연 <포박사실>을 중계합니다.크리틱스 초이스(K-Music Critics' choice)는 영국 BBC 라디오 진행자 3명이 선정한 그룹 고래야, 신노이, 이날치의 공연을 11월 10일부터 12일까지, 사흘에 걸쳐 중계합니다.디지털 프로그램은 ▶https://www.youtube.com/watch?v=8ddTKhaqyZ8 어린이들에게 인기 높은 '신비 아파트' 뮤지컬 시즌 3: '뱀파이어 왕의 비밀'이 온라인에서 유료 상영됩니다. 30일부터 11월 1일까지, 저녁 8시에 ▶네이버 TV 후원 라이브 에서 지난 여름의 공연 실황에 신비아파트 안무 배우기 등 스페셜 영상을 더해 5,500원에 관람할 수 있습니다. 후원 버튼을 눌러 금액을 입력하면 됩니다. 핼러윈 파티용품을 추가한 패키지도 있습니다. ▶인터파크 티켓 에서도 관람권과 핼러윈 패키지 구매, 시청 가능합니다.드라마 '브람스를 좋아하세요'에서도 인기를 끌었지만, 슈만의 '트로이메라이'가 요즘 자주 들리네요. 11월 4일 저녁 7시 반 아르떼TV와 ▶아르떼 유튜브채널 에서 생중계하는 아르떼 솔로이스트 시리즈 박종훈 편에서도 들을 수 있습니다. 박종훈은 드라마 '밀회' 출연으로 더 유명해진 피아니스트이기도 하죠. '트로이메라이'를 비롯해 아베크 변주곡, 아라베스크, 판타지 등 박종훈이 연주하는 슈만의 피아노 음악과 함께 하는 저녁시간이 되겠네요.아래는 온라인 공연을 진행 중인 해외 공연단체들의 인터넷 링크 리스트입니다.#라이브 위드 카네기홀