美 기술주 급등 배후는 손정의…9조 원어치 IT 공룡 주식 등 매입

최근 미국 기술주 급등의 배후에는 손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 있었던 것으로 나타났습니다.



미 일간 월스트리트저널과 경제매체 CNBC는 소식통을 인용해 소프트뱅크가 최근 IT 기업 주식들과 연계된 수십억달러 상당의 주식 옵션을 사들인 '나스닥의 고래(큰 손)'인 것으로 드러났다고 현지시간 4일 보도했습니다.



월스트리트저널은 거대하지만 은밀한 이 베팅은 규모가 하도 커서 시장 전체를 끌어올릴 정도였다며 "이 투자에 대해 알고 있었지만 그 배후가 누구인지는 몰랐던 투자자와 애널리스트들은 이 투자가 IT 부문에 기름을 부었다고 말한다"고 전했습니다.



소프트뱅크가 규제 당국에 제출한 서류에 따르면 이 회사는 올봄에 아마존과 마이크로소프트(MS), 넷플릭스 같은 IT 공룡의 주식을 거의 40억달러, 우리 돈으로 4조 7천500억 원어치 사들였습니다.



월스트리트저널은 소식통을 인용해 소프트뱅크가 여기에 보태 매입한 주식과 연동된 콜옵션을 거의 비슷한 액수만큼 매입했다고 전했습니다.



또 훨씬 높은 가격에 콜옵션을 매각하기도 했습니다.



이에 따라 소프트뱅크는 주식 가격이 단기간 내에 상승하면 콜옵션을 원하는 매수자에게 넘겨 이익을 챙길 수 있습니다.



소프트뱅크는 약 40억달러어치의 콜옵션을 사들였는데 이에 따른 발생 가능한 손실 규모는 약 500억달러 규모였다고 소식통은 말했습니다.



주식과 파생상품 매입 규모를 모두 합치면 약 80억달러, 우리 돈으로 9조 5천억 원에 달합니다.



주식 중개인들은 소프트뱅크의 투자가 최근 시장의 동향을 일부 설명해준다고 말한다고 월스트리트저널은 전했습니다.



옵션 거래가 워낙 활발해서 기술주의 반등을 도왔고 시장 전체에 걸쳐 이례적인 움직임을 낳았다는 겁니다.



소프트뱅크는 차량호출 업체 우버나 동영상 중심 소셜미디어 틱톡의 모회사 바이트댄스 같은 스타트업에 투자하는 1천억달러 규모의 비전 펀드로 유명합니다.



그러나 손정의 회장은 지난 7월 주식 시장에 투자하는 새로운 사업 부서를 만들겠다고 발표한 바 있습니다.



월스트리트저널은 "이는 신생 IT 기업에 장기 투자하는 것으로 잘 알려진 손정의 회장의 방향 전환"이라며 이 펀드는 파생상품과 차입 투자를 광범위하게 활용해 유동성 높고 상장된 회사에 주로 투자할 것이라고 전했습니다.



경제매체 CNBC도 "옵션 시장에 대한 대규모 투자는 이 투자회사로서는 새로운 영토"라고 지적했습니다.



월스트리트저널은 이번 투자가 사무실 공유기업 위워크 투자, 코로나바이러스감염증-19로 여행이 중단되며 타격을 입은 차량호출 스타트업에 대한 투자 등으로 큰 손실을 본 소프트뱅크가 손실을 만회하려는 움직임이라고 풀이했습니다.



기술주 중심의 나스닥 지수는 코로나19로 전 세계 경제가 크게 둔화했지만 지난 2일 사상 최고치인 12,000선을 돌파하면서 실물 경제와 디커플링하고 있다는 지적까지 나오고 있습니다.



IT 투자자 로저 맥내미는 이와 관련해 "소프트뱅크가 이런 일을 하고 있다는 게 사실이라면 이는 펀더멘털의 상황이 주가와 괴리돼 있다는 것을 보여주는 신호일 것"이라고 설명했습니다.



(사진=게티이미지코리아)