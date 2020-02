'봉준호 아바타' 완벽 통역…"오스카 MVP는 샤론 최"

<앵커>



이번 아카데미 시상식에서, 또 프랑스 칸영화제에서 기생충의 수상 자리마다 봉준호 감독과 함께했던 인물이 있습니다. 봉 감독의 속마음까지 전한다는 평가를 받는 통역 담당 샤론 최인데요, 이번 오스카 시즌의 MVP라는 찬사까지 받았습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



박수갈채가 쏟아지고, 사회자와 청중은 물론 봉준호 감독마저 웃게 만듭니다.



오스카 시즌 동안 영화 기생충 팀의 통역을 전담한 샤론 최의 통역 때문입니다.



굉장히 긴 봉 감독의 말이 끝나자마자 바로 영어로 쏟아 내는가 하면, 한국적인 농담도 통역하고,



[봉준호/영화감독 : 아니 뭐 일부러 괴물의 속편 느낌을 풍기려고 그런 쩨쩨한 머리를 굴린 그런 것은 전혀 아닌데,]



[샤론 최/통역사 : So it wasn't as if I had this 'petty scheme(옹졸한 계획)' to make parasite seem like a sequel to the host.]



비유적인 표현도 느낌을 살려가며 통역해냅니다.



[봉준호/영화감독 : 부잣집에서 가난한 동네까지… 그게 점점 수직적으로 위에서 하강하는 느낌으로…]



[샤론 최/통역사 : As the characters move from the rich house to the poor house, they 'descend vertically further below(훨씬 아래로 수직 하강한다.)']



놀라운 것은 그가 전문 통역사가 아니라는 것입니다.



[곽중철/한국외대 통번역대학원 명예교수 : 이 친구는 재능이 타고났기 때문에 전문 통역사만큼 빨리 (통역이) 이뤄지는 거죠. 봉준호를 좋아하고 또 존경하고 그런 마음이 있으니까 자연스럽게 그렇게 나오는 거죠.]



샤론 최의 통역 실력에 대한 찬사가 이어지는 가운데, 한 영화 전문매체는 샤론 최가 오스카 시즌의 MVP라고 소개하기도 했습니다.



미국에서 영화감독의 꿈을 키우고 있는 최 씨는 이번 시상식과 관련된 영화를 만들고 싶다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.