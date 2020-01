"키 크는 건강기능식품, 임상적 근거 부족"…허술한 심사

먹느냐, 마느냐 그것이 문제로다(To eat or Not To eat? That is The Question). 우리는 무엇을, 어디서, 왜, 어떻게 먹고 있는가? 그 선택의 순간을 위해, 당신의 밥상 밖에서는 은밀한 전쟁이 벌어지고 있다.● 영양제를 먹는 사람과 안 먹는 사람"몇백 원짜리 영양제와 물만 있으면, 10초면 끝나요. 시간이나 돈이나 노력이라는 측면에서 굉장히 저비용이지만, 우리가 누릴 수 있는 건강 효과는 상당히 큽니다." - 홍혜걸 의학 전문 기자"비타민C를 보충제로 먹는 것이 건강에 도움이 된다는 근거가 현재 없거든요." - 명승권 국립암센터 가정의학과 교수누군가에게는 기호식품이지만, 누군가에겐 건강 필수품으로 자리 잡은 영양제. 하지만, 이 영양제 한 알을 두고, 과학계에선 첨예한 공방전이 벌어지고 있다.● 'More is better' vs 'Enough is enough'하버드 대학에서 영양역학을 가르치는 지오바누치 교수, 그는 영양제가 결핍을 예방하는 효과적인 방법이라고 말한다.반면에 존스홉킨스대학의 에린 미코스 교수는 영양제에 돈 낭비를 하지 말라는 입장이다. 전 세계 200만 명을 대상으로 연구한 결과, 비타민제의 효능이 입증되지 않았다는 것이다.먹고 말고의 문제는 단순하다. 하지만 이를 둘러싼 과학은 복잡하기만 하다. 혼란스러운 영양 과잉 시대, 진실은 어디에 있을까.● 현대인은 영양 부족인가 과잉인가?보컬 활동으로 바쁜 일상을 보내며, 하루 한 끼 라면으로 끼니를 때우는 남요한 씨, 건강식을 추구하지만, 식사로는 부족해 각종 영양제로 건강을 보충하는 김현지 씨, 한식 위주의 식단으로 하루에 두 끼 이상은 챙겨 먹는다는 이영훈 PD.각기 다른 식습관을 가졌지만, 저마다의 이유로 영양이 부족하다고 생각하는 세 사람. 정말로 영양이 부족할까? 비타민A, B, C, D군은 물론 각종 영양지표를 포함해 이들의 몸속 영양 상태를 점검한 결과, 예상치 못한 놀라운 이야기를 듣게 된다.● 건강기능식품 효과 논란국내 건강기능식품 시장이 4조 원을 돌파했다. 2015년 2조 원대였던 건강기능식품 산업은 매년 극적인 성장을 해왔다. 체중 감량을 돕는 것은 물론, 신체 기능에 도움을 주는 건강기능식품은 수십 가지에 달하고, 어린이 키 성장에 도움이 되는 건강기능식품도 있다.하지만, 그 효과에 대해서는 소비자도 전문가도 의견이 분분한 상황. 왜 이런 논란이 생겨나는 걸까? 밥상 밖 전쟁통에서 치열한 음식 정치(Food Politics)가 벌어지는데 가운데, 당신은 어떻게 생존하시겠습니까.(SBS 뉴미디어부)