티아라 출신 지연, 오늘(26일) 미니2집 컴백…타이틀곡 'Take A Hike'

그룹 티아라 출신 가수 지연이 컴백한다.



지연 소속사 롱젠엔터테인먼트 측은 26일 지연이 이날 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'SENPASS(센패스)'를 공개한다고 밝혔다.



'SENPASS'는 'Sense'와 'Compass'의 합성어로 '내면의 느낌이 인생의 나침반'이라는 의미다. 타이틀곡 'Take A Hike(테이크 어 하이크)'는 강한 리듬감이 인상적인 힙합 스타일의 곡으로, '자신만의 여왕이 돼 자신만을 위해 살자'는 메시지를 담았다.



소속사에 따르면 지연은 'Take A Hike'를 통해 "누구나 진정한 자신이 되고, 스스로를 위해 살자"라는 메시지도 전한다.



더불어 소속사는 "지연은 뮤직비디오에서 다양한 매력을 선보인다. 분홍색 코트부터 또렷한 색상의 치마까지 화려하고 다채로운 스타일링을 소화한다"며 몽환적인 분위기, 힙합 분위기 등 양한 분위기를 보여줄 것을 예고했다.



'Take A Hike'는 한국어, 중국어 등 두 가지 버전으로 공개된다.



[사진=롱젠엔터테인먼트]



(SBS funE 강수지 기자)