그룹 라붐이 컴백을 앞두고 막내 솔빈 티저 이미지를 공개했다.라붐 소속사 글로벌에이치미디어는 2일 오후 1시 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널에 정규 1집 'Two Of Us' 첫 티저 이미지와 솔빈 티저 이미지를 게재했다.공개된 사진 속 솔빈은 뚜렷한 이목구비를 자랑한다. 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있으며 꽃에 둘러싸여 몽환적인 분위기를 발산한다.라붐은 솔빈을 시작으로 멤버별 티저 이미지를 순차적으로 공개할 예정이다.라붐 첫 정규앨범 'Two Of Us' 전곡은 오는 19일 각종 음악 사이트를 통해 공개된다.[사진=글로벌에이치미디어](SBS funE 강수지 기자)