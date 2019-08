'컴백 D-3' 세븐틴, 새 싱글 'HIT' 프로모션 페이지 오픈 '재미↑'

그룹 세븐틴이 새 디지털 싱글 'HIT' 발매에 앞서 프로모션 페이지를 열었다.



세븐틴 소속사 플레디스 엔터테인먼트는 2일 0시 세븐틴 공식 SNS를 통해 컴백 프로모션 페이지를 깜짝 오픈했다.



"HIT! HIT! HIT!"이라는 제목으로 공개된 페이지에는 'HIT AS MUCH AS YOU CAN UNTIL IT BREAKS!' 'READY?' 등 팬들의 참여를 유도하는 문구가 적혀있다. 이를 클릭하면 디지털 싱글 명인 'HIT'이 다시 한 번 등장한다.



또 'HIT'를 빠르게 누르면 글자가 서서히 커지는 등 균열이 일어나는 소리와 함께 깨지는 듯한 화면이 연출된다. 그리고 검붉은 조명 속 세븐틴이 깜짝 등장한다. 세븐틴은 13개의 실루엣으로 카리스마를 발산했으며, 군무의 일부를 공개해 신곡에 대한 궁금증을 높였다.



이번 프로모션 페이지는 하나의 미니 게임을 연상케 하는 재미를 유발했다. 더불어 오는 4일 또 한 번 새로운 콘텐츠가 공개될 것을 암시, 흥미를 줬다.



'HIT'은 강렬한 EDM 장르의 댄스곡으로, 폭발적인 에너지를 담은 퍼포먼스가 예고됐다.



세븐틴은 오는 5일 오후 6시 새 디지털 싱글 'HIT'을 발표한다. 이후 30일부터 9월 1일까지 서울 KSPO DOME(올림픽 체조 경기장)에서 세븐틴 월드 투어 '오드 투 유' 인 서울(SEVENTEEN WORLD TOUR 'ODE TO YOU' IN SEOUL)을 개최한다.



[사진=플레디스엔터테인먼트 제공]



(SBS funE 강수지 기자)