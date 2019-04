[스브스타] 너무 멋있어서 팬들 소름 돋게 만든 방탄소년단 컴백 무대 '화제'

그룹 방탄소년단의 국내 첫 컴백 무대에 팬들의 반응이 뜨겁습니다.지난 18일 방송된 Mnet 음악 프로그램 '엠카운트다운'에서는 방탄소년단의 컴백 스페셜 무대가 펼쳐졌습니다.이날 방탄소년단은 올드스쿨 팝 장르 곡 '디오니소스'(Dionysus)와 세계적인 가수 에드 시런과 함께 작업한 '메이크 잇 라잇'(Make It Right), 그리고 타이틀곡 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv) 총 세 곡을 선보였습니다.그중 가장 팬들의 마음을 사로잡은 건 '디오니소스' 무대였습니다.다채로운 조명 아래 흰색 슈트를 빼입고 등장한 멤버들은 강렬한 퍼포먼스를 선보이며 시선을 압도했습니다.퍼포먼스의 귀재답게 절도 있고 파워풀하면서도 섬세한 표현력이 많은 팬들을 설레게 했습니다.또한 개성 넘치고 자유로운 춤 동작과 칼군무를 넘나드는 멤버들의 모습도 인상적이었습니다.방송이 나간 뒤, 각종 커뮤니티와 SNS에서는 '디오니소스' 무대에 대한 호평이 쏟아졌습니다.팬들은 "무대 씹어 먹는 줄 알았다", "진짜 소름 돋았다", "치명적이었다", "디오니소스 무대 돌려보느라 잠을 설쳤다", "너무 멋있어서 '심멎'", "레전드 무대", "마치 연말 시상식 공연 본 듯한 느낌이었다", "한편의 뮤지컬을 본 것 같다" 등의 반응을 보이며 감탄을 연발했습니다.심지어 방탄소년단의 컴백 무대는 2018년 이래 엠카운트다운 시청률 중 가장 높은 최고 시청률을 기록하기도 했습니다.방탄소년단은 지난 12일 미니앨범 '맵 오브 더 소울: 페르소나'(Map of the soul: Persona) 발표한 후 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록했습니다. 방탄소년단의 '빌보드200' 1위는 이번이 세 번째입니다. 이뿐만 아니라 영국 오피셜 앨범 차트 1위, 일본 오리콘 디지털 앨범 1위를 차지하며 한국을 넘어 전 세계 음악차트 정상을 휩쓸었습니다.(구성=한류경 에디터, 검토=김도균, 출처= 유튜브 BANGTANTV, 사진=Mnet 'M COUNTDOWN' 화면 캡처)(SBS 스브스타)