'시리아 철군' 발표 한 달 만에…IS 테러에 곤혹스런 美정부

미군 철수가 시작된 시리아 북부에서 어제(16일) 자폭공격으로 미군 주둔 이후 가장 많은 사망자가 발생했습니다.



미 중부사령부는 어제 시리아 북부 알레포 만비즈 중심부의 한 식당 근처에서 자폭공격으로 미국인 4명이 목숨을 잃었다고 밝혔다고 AP통신이 전했습니다.



중부사령부는 숨진 미국인 4명 중 2명은 미국이 주도한 국제동맹군 소속 군인이라고 밝혔습니다.



민간인 사망자 2명 중 1명은 미국 국방정보국(DIA) 소속 군무원이고, 나머지 1명은 통역관으로 알려졌습니다.



중부사령부는 이외에도 미군 3명이 부상했다고 전했습니다.



시리아인권관측소는 미군과 쿠르드 민병대원, 민간인을 합쳐 16명이 목숨을 잃었다고 밝혔습니다.



현재 극단주의 무장세력인 이슬람국가(IS)가 선전 매체를 통해 공격의 배후임을 자처한 상태입니다.



미국 언론은 이번 자폭공격으로 지난 2015년 미군이 시리아에 주둔한 이후 가장 많은 사망자가 발생했다고 보도했습니다.



워싱턴포스트(WP)에 따르면 과거 시리아 주둔 미군의 가장 큰 인명손실은 IS 무장세력과의 전투에서 2명이 전사한 것입니다.



이번 공격은 트럼프 대통령이 IS 격퇴전 승리를 선언한 지 4주 만에 벌어졌습니다.



트럼프 대통령은 지난달 19일 트위터에 IS에 맞서 우리는 이겼다, 젊은이들을 고향으로 데려올 시간이 됐다고 적고,시리아 철군을 발표했습니다.



민주당은 이번 사건을 계기로 트럼프 대통령의 시리아 철군 방침을 다시 도마 위에 올리며 맹비난했습니다.



리처드 블루멘털 상원의원은 계획도 전략도 없는 급격한 철수는 우리 군대를 더욱 위험에 처하게 할 따름이라고 비판했다고 로이터통신이 보도했습니다.



공화당 내부에서도 우려의 목소리가 나오고 있습니다.



린지 그레이엄 공화당 상원의원은 트럼프 대통령의 철군 발표가 IS를 대담하게 하고 미국의 동맹들에 위험한 불확실성을 야기한 것을 우려한다고 말했습니다.



마이크 펜스 부통령이 IS 격퇴를 선언한 것을 두고도 뒷말이 나왔습니다.



펜스 부통령은 어제 국무부에서 열린 재외공관장 회의 연설에서 이슬람교 왕국은 허물어졌고, IS는 격퇴됐다고 밝혔습니다.



CNN은 이번 사고가 시리아 철수를 준비하는 과정에서 나온 것이라며 미국이 이끄는 연합군 부대원들이 사망한 지 몇 시간 안 돼 펜스 부통령이 IS 격퇴를 선언했다고 지적했습니다.



펜스 부통령은 연설에서 시리아에서 발생한 이번 공격에 대해 언급하거나 사망자들에 대한 애도를 표시하진 않았습니다.



펜스 부통령은 논란이 일자 성명을 내고 사망 장병들에 대해 애도를 표했으나 여전히 IS 격퇴, 초토화가 이뤄졌다고 주장했다고 CNN은 보도했습니다.



