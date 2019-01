GOT7 마크-뱀뱀, 밀라노 패션위크서 '꽃미모' 발산

GOT7 멤버 마크, 뱀뱀이 밀라노 패션위크서 '꽃미모'를 발산하며 시선을 붙잡았다.



마크와 뱀뱀은 이탈리아 밀라노 패션위크 중 세계적 남성 패션 브랜드 '에르메네질도 제냐(Ermenegildo Zegna)' 의 초대를 받아 지난 11일(현지시간) 현지 밀라노 첸트랄레 역 특설무대에서 열린 'Ermenegildo Zegna XXX Winter 2019 Fashion Show'에 참석했다.



지난해 전세계 17개 도시 월드투어를 통해 '글로벌 대세 아이돌'로 인정받은 GOT7만의 트렌디하고 고급스러운 이미지가 브랜드의 신규 콜렉션과 부합한다는 판단에서 초대를 받았고 마크, 뱀뱀은 화려한 비주얼을 뽐내 스포트라이트를 받았다. '에르메네질도 제냐'의 수석 디자이너인 알레산드로 사르토리가 마크와 뱀뱀에게 패션쇼 참석에 감사하는 친필 편지도 직접 전달해 이목을 집중시켰다.



패션쇼 참여와 함께 마크와 뱀뱀은 밀라노 현지에서 매거진 'GQ Thailand'의 커버 화보 촬영도 진행했다. 특히 이탈리아 첫 공식 방문을 한 둘을 보기 위해 공항, 호텔, 패션쇼장에는 많은 팬들이 밤샘 대기를 해 눈길을 끌기도 했다.



마크와 뱀뱀은 이번 밀라노 패션위크 참여로 취재진들에게 글로벌 패셔니스타로서의 매력을 어필하며 인기몰이를 하고 있다.



한편 마크, 뱀뱀이 속한 GOT7은 지난해 월드투어와 더불어 국내에서도 3월 공개한 미니앨범 'Eyes On You', 9월 발표한 정규 3집 'Present : YOU'로 가온차트로부터 각각 플래티넘 인증을 획득하며 사랑받았다.



이달 5일과 6일 서울 잠실 실내체육관서 'GOT7 ♥ I GOT7 5TH FAN MEETING 축구왕을 꿈꾸며 "날아라 갓세븐"'이라는 타이틀로 다섯번째 공식 팬미팅도 열고 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다.



또 지난달 일본 도쿄 부도칸에서 아레나 공연 'GOT7 ARENA SPECIAL 2018-2019 "Road 2 U"'의 성공적인 시작을 알린 GOT7은 2월 2일과 3일 고베 월드 기념홀에서 단독 공연을 이어간다.



사진 출처: Zegna official, GQ Thailand



(SBS funE 강경윤 기자)