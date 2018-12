방탄소년단, 4억뷰 뮤비 5편…'마이크 드롭'도 돌파

그룹 방탄소년단의 '마이크 드롭'(MIC Drop) 리믹스 뮤직비디오가 유튜브 4억뷰를 돌파했습니다.



23일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 지난해 11월 공개된 이 뮤직비디오는 이날 오전 11시 9분께 유튜브 조회수 4억 건을 넘겼습니다.



이로써 방탄소년단은 5억뷰를 넘긴 'DNA'를 비롯해 '불타오르네', '쩔어', '페이크 러브'(FAKE LOVE), '마이크 드롭' 리믹스까지 총 5편의 4억뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하며 한국 가수 최다 기록을 자체 경신했습니다.



'마이크 드롭' 리믹스는 지난해 9월 발표한 '러브 유어셀프 승 허'(LOVE YOURSELF 承 Her) 앨범 수록곡 '마이크 드롭'을 세계적인 DJ 스티브 아오키가 리믹스한 곡으로, 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 28위를 기록했습니다.



이밖에도 '피 땀 눈물', '세이브 미'(Save ME) 등 2편은 3억뷰, '낫 투데이'(Not Today), '상남자', '봄날', '아이돌'(IDOL) 등 4편은 2억뷰, '데인저'(Danger), '아이 니드 유'(I NEED U), '호르몬 전쟁', '하루만' 등 4편은 1억뷰를 돌파했습니다.



한편, 미국 빌보드는 방탄소년단이 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 정상에 오른 일을 올해 차트 성과 중 하나로 꼽았습니다.



빌보드는 지난 18일(현지시간) '올해 차트 성과: 방탄소년단, 카디 비, 브루노 마스 등'(The Year in Chart Achievements: BTS, Cardi B, Bruno Mars & More)이란 기사에서 방탄소년단이 올해 발매한 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)와 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 앨범 두 장으로 '빌보드 200' 1위를 두 차례 차지한 것을 올해 주목할 기록으로 뽑았습니다.



(사진=유튜브 캡처, 빅히트엔터테인먼트 제공)