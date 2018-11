지난 28일, 일본 도쿄에서 열린 제23회 국가올림픽연합회 the ANOC(Association of National Olympic Committees) 어워즈에서 김연아 전 피겨스케이팅 선수가 '아웃스탠딩 퍼포먼스(Outstanding Performance)상' 을 수상했습니다. 아웃스탠딩 퍼포먼스상은 스포츠 커리어와 스포츠 분야에 기여한 공로를 인정하는 상입니다. 국가올림픽연합회는 공식 SNS를 통해 축하의 글을 남기기도 했습니다. 현재 후배 피겨 스케이팅 선수 양성에 힘쓰고 있는 것으로 알려진 김연아는 12월 스페인에서 개최하는 아이스쇼, '레볼루션 온 아이스(Revolution on Ice)'에 출연할 예정입니다.



프로듀서 하대석 / 구성 박채운 / 편집 박수현 / 도움 장하림 인턴



(SBS 스브스뉴스)