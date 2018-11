"제니·임수향·손담비도 피할 수 없다"…'미추리', 민낯공개의 향연

'미추리' 멤버들의 민낯이 가감없이 공개된다.



오는 23일 방송될 SBS '미추리 8-1000'(이하 '미추리')에선 보기만 해도 군침이 도는 시골 아침 밥상을 건 멤버들의 '기상 미션'이 펼쳐진다.



앞서 진행된 녹화에서 멤버들은 기상미션 시간이 되자, 부스스한 모습으로 하나둘 방에서 마당으로 나왔다. 민낯공개에 두려움을 느낀 멤버들은 최소한의 치장을 위해 갖은 노력을 다했지만, 유재석은 "No 양치질", "No 메이크업", "No 마스크", "No 모자"라는 칼 같은 엄포를 내렸고 결국 멤버 대부분이 치장을 포기한 채 카메라 앞에 섰다.



그 가운데 장도연은 유재석에게 "여기(입안)에 있는 교정기는 빼도 되냐?"라며 최후의 협상(?)을 시도했다. 유재석이 이를 허락하자 장도연은 수많은 카메라 앞에서 교정기를 바로 빼는 털털한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.



민낯을 공개한 것은 다른 멤버들도 마찬가지. 블랙핑크 제니, 배우 임수향, 손담비, 송강 등 다른 방송에서 볼 수 없는 대세 스타들의 민낯 공개에 관심이 모아진다.



SBS의 새 금요 예능 '미추리'는 각 분야의 대세 스타들이 시골 마을에 숨겨진 '천만 원'을 찾는 과정을 담은 '미스터리 추적 예능'으로, 지난 16일 첫 방송부터 실시간 검색어를 장악하며 큰 화제를 모았다.



멤버들의 민낯 공개와 기상미션이 펼쳐질 '미추리'는 오는 23일 방송된다. 이날 방송은 '2018 청룡영화상' 생중계로 인해, 원래 편성시간보다 10분 당겨 밤 11시 10분부터 방송된다.



(SBS funE 강선애 기자)